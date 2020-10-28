У середу, 28 жовтня, Кабмін ухвалив рішення щодо надання членам сімей загиблих на Сході України добровольців адресної допомоги до соціальних виплат. Так, розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному.

У середу, 28 жовтня, Кабмін ухвалив рішення про надання членам сімей загиблих на Сході України добровольців адресної допомоги до соціальних виплат. Так, розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Адресну допомогу члени сімей загиблих добровольців зможуть отримати у листопаді з доплатою з серпня цього року.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, згідно з якою всі її послуги будуть доступні в онлайновому режимі. Це дасть змогу знати, кому саме призначаються різні види соціальної допомоги.