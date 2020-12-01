Син Дарії Саджениці, пацієнтки Жовківської лікарні, яка померла після того, як у медзакладі вимкнули світло, вимагає покарання для винних у смерті жінки.

Про це він розповів в коментарі віданню “Радіо Свобода”.

Як повідомлялося раніше, 27 листопада після вимкнення електропостачання у Жовківській районній лікарні (Львівська область) двоє пацієнтів, які знаходились на апаратах штучної вентиляції легень, померли.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що в лікарні є два електрогенератори на випадок аварійного відключення світла, але вони не були увімкнені одразу. Лікарі намагалися допомогти хворим, роблячи вентиляцію легенів вручну, за допомогою дихальних мішків, однак врятувати хворих не вдалося.

Однією з пацієнток, що померли, була Дарія Саджениця. Її син Василь розповів, що жінка захворіла на початку місяця, 5 листопада. Вона відчувала біль в грудях, втому, температура була високою, нюх — втратила.

Дарію забрали до лікарні, коли вона почала задихатися. В реанімації вона пробула два тижні, 4 дні до смерті була підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

За словами Василя, в день, коли сталося вимкнення світла, живлення у коридорах залишилося, а у відділенні реанімації, де перебувала його мати, ні.

Василь переконаний, що якби не сталося вимкнення, його мати була б жива.

“Було вимкнуто світло. І, можливо, в цей момент її серце… Треба був серцевий стимулятор… Якби був би під’єднаний, можливо, було і далі серцебиття. На жаль, так сталося, вже нічого не повернеш…”, — каже він.

Чоловік вимагає покарання для тих, хто винний у смерті його матері.

“Я б хотів, щоб винні були покарані, щоб це було уроком для інших. Щоб не повторювалися такі помилки”, — розповідає він, додаючи, що світло в лікарні вимикали не вперше.

Винними у смерті матері чоловік вважає РЕМ та осіб, відповідальних за постачання світла у лікарні.

“Їй було краще. Я навіть розмовляв з мамою. Вже краще, краще, і тут раптом. Я з лікаркою розмовляв, краще… Можливо, якби світло не вимкнули, пішла б на покращення”, — додає він.

«Хочу, щоб винних покарали» – син померлої жінки у Жовківській лікарні, де вимкнули електропостачання pic.twitter.com/Pu6XVgcig6 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 30, 2020