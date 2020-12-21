Вакцинацію транслювали в прямому ефірі.

Демократ отримав першу дозу вакцини Pfizer в клініці ChristianaCare в Ньюарку, штат Делавер, в присутності преси. Він був в захисній масці, а після ін’єкції подякував медичному персоналу і назвав їх героями.

“Я це роблю, щоб продемонструвати, що люди повинні бути готові пройти вакцинацію, як тільки вакцина стане доступна”, – зазначив Байден.

Нова перша леді Джилл Байден отримала вакцину раніше в той же день, повідомили журналістам в перехідній групі Байдена.

Як пише Reuters, обраний віце-президент США Камала Харріс і її чоловік Дуглас Емхофф зроблять щеплення на наступному тижні.