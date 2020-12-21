Вакцинацію транслювали в прямому ефірі.
Демократ отримав першу дозу вакцини Pfizer в клініці ChristianaCare в Ньюарку, штат Делавер, в присутності преси. Він був в захисній масці, а після ін’єкції подякував медичному персоналу і назвав їх героями.
“Я це роблю, щоб продемонструвати, що люди повинні бути готові пройти вакцинацію, як тільки вакцина стане доступна”, – зазначив Байден.
Нова перша леді Джилл Байден отримала вакцину раніше в той же день, повідомили журналістам в перехідній групі Байдена.
Як пише Reuters, обраний віце-президент США Камала Харріс і її чоловік Дуглас Емхофф зроблять щеплення на наступному тижні.
- Колишні президенти США Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон добровільно і публічно вакцинуються проти коронавірусу, щоб підвищити рівень довіри громадськості до вакцини.
- Обраний президент США Джо Байден готовий публічно вакцинуватися проти коронавірусу. Байден зазначив, що він “був би щасливий” приєднатися до колишніх президентів Барака Обами, Джорджа Буша і Білла Клінтона в публічному проведенні вакцинації, щоб довести її безпеку.