Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря зберігатиметься на рівні +7-12 °C. Трохи тепліше – +12-18 °C на Півдні, у Дніпрі, Донеччині та Луганщині.
Холод посилюватиметься поривчастим північно-західним вітром, а на Харківщині та у північних та центральних областях України очікуються опади.
“У середу, 22 вересня, дощів знову побільшає, а в Карпатах навіть через низьку температуру повітря можливий сніг!” – попередила синоптикиня.
У Києві температура коливатиметься в межах +4-5 °C вночі та +7-9 °C.
“Оскільки поточні градуси, хмарність та вологість не сприятимуть надмірному оптимізму… наступними вихідними В Україні з наступного тижня почнеться похолодання. Проте потепління ще буде“, – написала Наталка Діденко.
- Сьогодні, 20 вересня, на значній території України прогнозуються дощі, температура повітря значно понизиться.