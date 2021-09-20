Цього тижня в Україні переважатиме холодна погода й можливо випаде перший сніг.

Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря зберігатиметься на рівні +7-12 °C. Трохи тепліше – +12-18 °C на Півдні, у Дніпрі, Донеччині та Луганщині.

Холод посилюватиметься поривчастим північно-західним вітром, а на Харківщині та у північних та центральних областях України очікуються опади.

“У середу, 22 вересня, дощів знову побільшає, а в Карпатах навіть через низьку температуру повітря можливий сніг!” – попередила синоптикиня.

У Києві температура коливатиметься в межах +4-5 °C вночі та +7-9 °C.

“Оскільки поточні градуси, хмарність та вологість не сприятимуть надмірному оптимізму… наступними вихідними В Україні з наступного тижня почнеться похолодання. Проте потепління ще буде“, – написала Наталка Діденко.