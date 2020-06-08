У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що ситуація з COVID-19 в Європі поліпшується, водночас у всьому світі кількість заражених коронавірусом зростає.

Про це повідомили в прес-службі ВООЗ.

“Наразі ВООЗ зареєстровано майже 7 мільйонів випадків COVID-19 та майже 400 тисяч випадків смерті. Хоча ситуація в Європі поліпшується, у всьому світі вона погіршується”, — сказав гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус під час сьогоднішнього брифінгу.

Гебреісус поінформував, що щодня протягом останніх 10 днів фіксувалося понад 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. У неділю, 7 червня, зафіксовано найбільшу кількість — понад 136 тисяч випадків.

“Майже 75% вчорашніх випадків виявили в 10 країнах, в основному в Північній і Південній Америці та Південній Азії. В більшості країн африканського регіону як і раніше спостерігається зростання числа випадків COVID-19. Ми також бачимо збільшення кількості випадків COVID-19 в деяких частинах Східної Європи і Центральної Азії “, — додав гендиректор організації.

Найбільшою загрозою, на думку Гебреісуса, зараз є “безтурботність” людей.