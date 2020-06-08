Про це повідомили в прес-службі ВООЗ.
“Наразі ВООЗ зареєстровано майже 7 мільйонів випадків COVID-19 та майже 400 тисяч випадків смерті. Хоча ситуація в Європі поліпшується, у всьому світі вона погіршується”, — сказав гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус під час сьогоднішнього брифінгу.
Гебреісус поінформував, що щодня протягом останніх 10 днів фіксувалося понад 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. У неділю, 7 червня, зафіксовано найбільшу кількість — понад 136 тисяч випадків.
“Майже 75% вчорашніх випадків виявили в 10 країнах, в основному в Північній і Південній Америці та Південній Азії. В більшості країн африканського регіону як і раніше спостерігається зростання числа випадків COVID-19. Ми також бачимо збільшення кількості випадків COVID-19 в деяких частинах Східної Європи і Центральної Азії “, — додав гендиректор організації.
Найбільшою загрозою, на думку Гебреісуса, зараз є “безтурботність” людей.
- Станом на ранок 8 червня число зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 в світі становить 7 091 666 осіб.
- В Україні вже 27 462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 797 летальних. За добу зафіксовано 463 нових випадки.
- Раніше в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що зростання випадків зараження коронавірусом COVID-19 пов’язане з порушенням правил карантину.