Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з коронавірусом в країні стабілізувалася.

Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

“Аналізуючи статистику хворих в Україні за останні дні можна зазначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не відбулося завдяки усвідомленості громадян, які дотримуються постійної самоізоляції”, — заявив Зеленський.

Також президент закликав громадян й надалі дотримуватися правил карантину та залишатися вдома.

“Повинні чітко розуміти: розслаблятися зарано, розслаблятися дуже небезпечно”, — зазначив Зеленський.