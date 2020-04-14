Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.
“Аналізуючи статистику хворих в Україні за останні дні можна зазначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не відбулося завдяки усвідомленості громадян, які дотримуються постійної самоізоляції”, — заявив Зеленський.
Також президент закликав громадян й надалі дотримуватися правил карантину та залишатися вдома.
“Повинні чітко розуміти: розслаблятися зарано, розслаблятися дуже небезпечно”, — зазначив Зеленський.
- Сьогодні кількість інфікованих COVID-19 в Україні перевищила 3300 випадків.
- Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні станом на 14 квітня.