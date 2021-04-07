На конкурсі краси "Місіс Шрі-Ланка", в якому можуть брати участь тільки заміжні жінки, з переможниці зірвали корону прямо на сцені, оскільки були підозри, що вона розлучена.

Про це повідомляє британський телеканал BBC.

На конкурсі краси “Місіс Шрі-Ланка” переможниця Пушпіка Де Сільва отримала травму голови після того, як з неї намагалася зірвати корону володарка головного призу 2019 року Кароліна Джурі. Жінка заявила, що Де Сільва не має права отримати титул, оскільки розлучена. Джурі закликала віддати перемогу учасниці, яка посіла друге місце.

Після того, як судді з’ясували, що Де Сільва насправді заміжня, їй повернули корону і титул. Переможниця зізналася, що фактично і правда перебуває у шлюбі, але зараз не живе з чоловіком.

Вона також заявила, що збирається подати до суду на Кароліну Джурі, оскільки та нанесла їй травму голови, коли намагалася зірвати корону, а також образила її своєю поведінкою.

“На Шрі-Ланці багато самотніх мам на зразок мене, які теж страждають. Ця корона присвячена в тому числі й тим, кому доводиться самим виховувати дітей”, – заявила Де Сільва після інциденту.