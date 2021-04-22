Фанати англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" блокували вхід в тренувальний комплекс клубу на тлі історії зі створенням Суперліги.

Про це повідомляється в Twitter американського спортивного телеканалу ESPN.

Акція була організована через незгоду уболівальників зі вступом команди в Суперлігу, а також спрямована проти родини Глейзер, яка володіє контрольним пакетом акцій клубу.

Вболівальники прийшли до поля, де тренується перша команда, і зажадали відставки керівництва “Манчестер Юнайтед”.

У них були банери з гаслами: “Глейзер out”, “Ми вирішуємо, коли ви граєте” і “51% MUFC”.

Родина Глейзер придбала англійський клуб у 2005 році за 790 млн фунтів.

Раніше повідомлялося, що 12 європейських топклубів, які оголосили про створення європейської Суперліги, буде виключено зі складу учасників національних турнірів, а також зі змагань під егідою УЄФА. Про приєднання до Суперліги офіційно оголосили англійські “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Арсенал”, “Челсі”, “Тоттенхем”, іспанські “Барселона”, “Реал”, “Атлетіко” , а також італійські “Інтер”, “Мілан” і “Ювентус”. У новому турнірі планується участь 20 команд, 15 з них будуть виступати на постійній основі.

У Суперлізі відмовилися брати участь французький “Парі Сен-Жермен”, німецькі “Баварія” і “Боруссія” з Дортмунда, португальський клуб “Порту”.