Про це він заявив в інтерв’ю “24 каналу”.
“Я вважаю, що депутат Микола Тищенко повинен скласти мандат і йти займатися бізнесом у свій “Велюр”, – сказав Гео Лерос.
Він також додав, що у фракції тільки кілька людей відгукнулися і дали коментарі з цього розслідування, проте всі інші поки мовчать.
“Більшість в “Слузі народу” вирішили не помічати цієї проблеми, як і будь-яку іншу”, – вважає Лерос.
Нардеп зазначив, що це значить — своїм все, а всім іншим закон.
“Миколі Тищенку дозволено абсолютно все, тому що він кум Андрія Єрмака. Всі “договірняки” на рівні Києва, співпраця з Антоном Яценком, який є “королем тендерної мафії” часів Віктора Януковича. Судячи з усього, справи у Єрмака і Тищенка йдуть абсолютно чудово. Бачимо, що Єрмак продає Україну на міжнародній арені, а Тищенко за національний рівень взявся”, – додав Лерос.
- Раніше журналісти з’ясували, що ресторан Миколи Тищенка “Велюр”, розташований на вулиці Льва Толстого в Києві, продовжує працювати під час карантину. Журналісти зафіксували на відео, як до ресторану “Велюр” приїжджають гості й перебувають там по кілька годин. Серед гостей — народні депутати та бізнесмени.
- Тищенко своєю чергою запевнив, що в ресторані “Велюр”, про роботу якого стало відомо напередодні, він іноді проводить особисті зустрічі.
- Згодом поліція прийшла з перевіркою до ресторану “слуги” Тищенка.