На думку народного депутата від партії "Слуга народу" Гео Лероса, його колега по фракції Микола Тищенко після скандалу з роботою київського ресторану "Велюр" під час карантину має скласти депутатський мандат.

Про це він заявив в інтерв’ю “24 каналу”.

“Я вважаю, що депутат Микола Тищенко повинен скласти мандат і йти займатися бізнесом у свій “Велюр”, – сказав Гео Лерос.

Він також додав, що у фракції тільки кілька людей відгукнулися і дали коментарі з цього розслідування, проте всі інші поки мовчать.

“Більшість в “Слузі народу” вирішили не помічати цієї проблеми, як і будь-яку іншу”, – вважає Лерос.

Нардеп зазначив, що це значить — своїм все, а всім іншим закон.

“Миколі Тищенку дозволено абсолютно все, тому що він кум Андрія Єрмака. Всі “договірняки” на рівні Києва, співпраця з Антоном Яценком, який є “королем тендерної мафії” часів Віктора Януковича. Судячи з усього, справи у Єрмака і Тищенка йдуть абсолютно чудово. Бачимо, що Єрмак продає Україну на міжнародній арені, а Тищенко за національний рівень взявся”, – додав Лерос.