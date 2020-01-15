Після публікації скандальних аудіозаписів з можливою участю Прем'єр-міністра Олексія Гончарука фракція "Слуги народу" готова підтримати його заяву про відставку.

Про це #Буквам на умовах анонімності повідомив один з впливових депутатів фракції.

Після публікації цієї аудіозаписів з’явилися чутки про те, що Прем’єр-міністр йде у відставку. Однак співрозмовник #Букв в Кабміні не зміг ані підтвердити, ані спростувати написання заяви, сказавши, що інформацію про це необхідно з’ясовувати у Президента або Прем’єр-міністра.

“Навряд чи президенту було приємно було це слухати”, — прокоментував ситуацію співрозмовник.

Співрозмовник #Букв з фракції “Слуги народу” пояснив, що більшість у Верховній Раді не може відправити Прем’єр-міністра у відставку, тому що дало йому річний імунітет. Водночас фракція зможе підтримати його заяву про відставку, якщо він напише її.

“Настрій у фракції бойовий”, — прокоментував депутат.

Варто зазначити, що це не перший конфлікт фракції “Слуги народу” з Прем’єр-міністрів. В першу чергу – у так званій групи Дубінського. Депутати сварилися з Прем’єром, зокрема, через заморозки субвенцій, дорожнього фонду та ліквідації пайового податку.