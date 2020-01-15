У Мережі з'явився запис, на якій нібито Прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться в головами Мінфіну та НБУ про те, як пояснити Президенту "100 млрд діри в бюджеті".

Запис опублікував в фейсбук народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Дубінський.

На аудіозаписі чутно, як чоловік з голосом схожим на голос Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука скаржиться співрозмовникам на те, що Президент Володимир Зеленський хоче “нормальних пояснень” щодо причин зміцнення гривні і зростаючого дефіциту бюджету.

“Починає говорити мені:”Льоша, я приїжджаю в обмінник, що ж це таке?”. Хлопці, це питання очікуване. Більш того, на середу Президент просить нараду з питань економічної політики. “Поясніть мені, якщо ми курс зміцнюємо — добре, поясніть мені , за рахунок чого. Ну, можете мені пояснити?”. Відповідь у нього на все одна: “Барани”. … Він каже: “Льоша, перестань мені морочити голову. Можете мені нормально пояснити? У нас дірка в бюджеті 50 млрд! А якщо далі так буде йти? І як, буде у нас ще 100 млрд діра в бюджеті?”, — сказав нібито Прем’єр.

У відповідь на це жінка з голосом схожим на голову Нацбанку України Катерину Рожкову запевняє співрозмовника в тому, що час до кінця року ще є та курс гривні може ослабнути.

“16 грудня. Розумієш, це просто аукціон небаченої щедрості. Я до чого веду: ми говорили … Вона зміцнюється (гривня — ред.). Ну може бути після останнього аукціону, ну вже кінець року. Це час зараз давайте ставити один одному завдання: шо треба робити і шо для цього треба робити”, — відповіла вона.

У відповідь на це Гончарук заявив, що у Глави держави “примітивне розуміння” економічних процесів, і радить враховувати це.

“Тут важливо показати головну річ, все інше не має відношення. У Зеленського є дуже примітивне, в сенсі просте, розуміння економічних процесів. Він розуміє, що є платіжний баланс. Платіжний баланс сильно неправильний, а гривня сильно зміцнилася. Він шукає відповідь на цей питання “, — заявив на відео Гончарук.

Тому Гончарук пропонує повідомити Зеленському, що зміцнення гривні пов’язане з тим, що після виборів населення повірило “сильному Президенту”.

“Поки у президента в голові не буде відповіді на це питання — у нього буде порожнє місце там”, — підсумував Гончарук.

У свою чергу жінка з голосом, схожим на міністра фінансів Оксану Маркарова пропонує презентувати Зеленському позитивний макроекономічний прогноз на 2-3 роки.

“Перше питання це макро. Який макро ми бачимо на 2-3 роки. … Ми ж говорили, що ми відзначимо. Що ми зробимо таке: три таких-то умови — раз, два, три, чотири, п’ять – і ось макро, в яке ми віримо. І там показати: це означає, що стільки інвестицій зайде”, — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що нібито Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на записи обговорював з главою НБУ Катериною Рожкова нараду з Президентом Володимиром Зеленським. Під час розмови він назвав себе “профаном в економіці”.

Нагадаємо, в грудні Міністерство фінансів припинило виплати через недовиконання державного бюджету. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запевняв, що Уряд в повному обсязі профінансує всі захищені статті витрат, в які входять пенсії, зарплати і всі соціальні виплати.