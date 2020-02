Зараз при переході за посиланням на документ сайт видає помилку.

Зокрема, з’являється повідомлення про те, що посилання не працює або контент міг бути переміщений. Пошук по сайту також не видає результат із вказаною заявою.

Пояснень, чому документ був вилучений, немає.

Водночас “план стосовно Донбасу”, який називається “12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні” (Twelve Steps Toward Greater Security in Ukraine and the Euro-Atlantic Region), можна знайти в пошуковці Google:

Також заява стосовно Донбасу поки є на сайті її авторів – Групи лідерів із питань євроатлантичної безпеки (Euro-Atlantic Security Leadership Group). У розробці документа брали участь голови трьох великих міжнародних організацій і форумів (European Leadership Network, Мюнхенської конференції з безпеки і Nuclear Threat Initiativ), а також президент Російської ради з міжнародних справ (колишній очільник МЗС РФ Ігор Іванов).

У документі немає згадок про напад Росії на Україну і про необхідність відновлення українського суверенітету над Кримом. При цьому він містить пункти про поступове зняття санкцій з Росії (в залежності від прогресу у виконанні Мінських угод), зближення між РФ і Євросоюзом.

Також пропонується запустити в Україні “новий загальнонаціональний діалог про ідентичність”. Такий діалог має врахувати думку сусідів України, включаючи Росію. Предметами діалогу повинні стати питання історії, національної пам’яті, мови, ідентичності і меншин.