Відколи Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, це завдало величезної шкоди. В Україні загинули тисячі людей, зруйновано інфраструктуру на мільярди доларів. Проте скільки збитків завдала вся ця шкода Росії?

Інформує The Economist

Бюджет Росії не стабільний, особливо військовий. Тому оцінка того, скільки Росія витрачає на вторгнення в Україну, є неточною. Проте, консультуючись із різними експертами та використовуючи аналіз The Economist, можна зробити певні висновки. Якщо взяти прогноз російського уряду перед вторгненням щодо витрат на оборону та безпеку та порівняти їх із фактичними витратами, то це означає, що вартість вторгнення становитиме 5 трильйонів рублів (67 мільярдів доларів) на рік, або 3% ВВП.

Тобто, за історичними мірками, мізерна сума. На піку Другої світової війни СРСР витрачав на військові дії 61% ВВП. Приблизно в той же час Америка витрачала близько 50% ВВП на свої військові сили.

Чому Росія витрачає так мало, пояснюють три причини.

Перша – політична. Багато хто в російському уряді хотів би й надалі зображати війну в Україні як “спеціальну військову операцію”. Навряд чи має сенс, щоб така операція коштувала двозначний відсоток ВВП.

Друга – економічна. Росія намагатиметься розширити військові зусилля, не обходячись дорого своїм громадянам:

друкування грошей підштовхне інфляцію, підриваючи рівень життя, навантаження на банки державним боргом може мати аналогічний ефект; –

підвищення податків або велике зміщення державних видатків на оборону також з’їсть особисті доходи.

Це проблема для Володимира Путіна, президентські вибори якого відбудуться у 2024 році.

“Звичайно, національна оборона є першочерговим завданням, – сказав він нещодавно, – але, вирішуючи стратегічні завдання в цій сфері, ми не повинні повторювати помилок минулого і не повинні руйнувати власну економіку”.

Третя причина стосується економіки оборони у ширшому плані. Сьогоднішні збройні сили набагато ефективніші, ніж ті, що були в минулому. Їм потрібно дедалі менше людей, а їхні машини дедалі точніші. Витрачаючи набагато менше, ніж у 1945 році, ви все ще можете придбати потужну армію.