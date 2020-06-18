В Україні в останні дні спостерігається зростання кількості випадків захворювання коронавірусом. Але при цьому медики почали робити більше тестів на COVID-19. Раніше в МОЗ заявляли, що зростання кількості випадків і кількість тестів ніяк не пов'язані між собою.

Про це розповідають #Букви.

Так, згідно зі звітом на сайті Центру громадського здоров’я, станом на 1 червня в Україні було проведено 371 тис. 668 досліджень методом ПЛР, з яких 32 988 виявилися позитивними.

За весь період від початку тестувань було проведено 15 615 ІФА-досліджень, з них позитивними виявилися 674.

Станом на 12 червня, кількість ПЛР-тестувань зросла до 479 111, з яких позитивними виявилися – 41 015.

Кількість ІФА-тестів – 75 928 досліджень, з яких 2 940 – позитивні.

Таким чином за 11 днів кількість ПЛР-тестувань збільшилася на 107 443 тести. Кількість ІФА-тестів зросла на 60 313.

Станом на 13 червня:

кількість ПЛР-тестів – 489 334, з яких 41 846 виявилися позитивними.

кількість ІФА-тестів – 78 882 з яких 3047 дали позитивний результат.

Таким чином на добу було проведено 10 223 ПЛР-дослідження і 2 954 ІФА-тестів.

Станом на 14 червня:

було проведено 497 284 ПЛР-тести, з яких позитивними виявилися – 42 665.

ІФА-тестів проведено – 81 168, з яких позитивними виявилися – 3 064.

Таким чином за добу було зроблено 7 950 ПЛР-тестів і 2286 ІФА-досліджень.

Станом на 15 червня:

було проведено 507 251 ПЛР-тест, з яких позитивними виявилися – 43 598.

ІФА-тестів проведено – 89 358, з яких позитивними виявилися – 3 365.

Таким чином за добу було зроблено 9 967 ПЛР-тестів і 8190 ІФА-досліджень.

Станом на 16 червня:

було проведено 517 995 ПЛР-тестів, з яких позитивними виявилися – 44 638.

ІФА-тестів проведено – 97 935, з яких позитивними виявилися – 3 746.

Таким чином за добу було зроблено 10 744 ПЛР-тестів і 8 577 ІФА-досліджень.

Станом на 17 червня:

було проведено 530 442 ПЛР-тести, з яких позитивними виявилися – 45 848.

ІФА-тестів проведено – 107 313, з яких позитивними виявилися – 4 230.

Таким чином за добу було зроблено 12 447 ПЛР-тестів і 9 378 ІФА-досліджень.

У Центрі громадського здоров’я підкреслюють, що на 80% збільшився показник захворюваності COVID-19 в період з 18 травня до 18 червня.

Станом на 18 червня, в Україні показник захворюваності COVID-19 склав 81,3 на 100 тис. населення. Показник летальності – 2,8%.

Для порівняння, станом на 18 травня показник захворюваності COVID-19 склав 45,1 на 100 тис. населення. Показник летальності – 2,9%.

Приріст підтверджених хворих на добу в порівнянні з попереднім днем склав + 4,7%.

В Україні від ускладнень COVID-19 померли 966 осіб. З них:

78,2% мали серцево-судинні захворювання;

21,7% — цукровий діабет;

13,1% — захворювання легень;

10,5% — захворювання нирок;

8,2% — новоутворення;

6,4% — неврологічні захворювання;

5,3% — захворювання печінки;

11,5% — інші види захворювань.