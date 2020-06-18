Про це розповідають #Букви.
Так, згідно зі звітом на сайті Центру громадського здоров’я, станом на 1 червня в Україні було проведено 371 тис. 668 досліджень методом ПЛР, з яких 32 988 виявилися позитивними.
За весь період від початку тестувань було проведено 15 615 ІФА-досліджень, з них позитивними виявилися 674.
Станом на 12 червня, кількість ПЛР-тестувань зросла до 479 111, з яких позитивними виявилися – 41 015.
Кількість ІФА-тестів – 75 928 досліджень, з яких 2 940 – позитивні.
Таким чином за 11 днів кількість ПЛР-тестувань збільшилася на 107 443 тести. Кількість ІФА-тестів зросла на 60 313.
Станом на 13 червня:
кількість ПЛР-тестів – 489 334, з яких 41 846 виявилися позитивними.
кількість ІФА-тестів – 78 882 з яких 3047 дали позитивний результат.
Таким чином на добу було проведено 10 223 ПЛР-дослідження і 2 954 ІФА-тестів.
Станом на 14 червня:
було проведено 497 284 ПЛР-тести, з яких позитивними виявилися – 42 665.
ІФА-тестів проведено – 81 168, з яких позитивними виявилися – 3 064.
Таким чином за добу було зроблено 7 950 ПЛР-тестів і 2286 ІФА-досліджень.
Станом на 15 червня:
було проведено 507 251 ПЛР-тест, з яких позитивними виявилися – 43 598.
ІФА-тестів проведено – 89 358, з яких позитивними виявилися – 3 365.
Таким чином за добу було зроблено 9 967 ПЛР-тестів і 8190 ІФА-досліджень.
Станом на 16 червня:
було проведено 517 995 ПЛР-тестів, з яких позитивними виявилися – 44 638.
ІФА-тестів проведено – 97 935, з яких позитивними виявилися – 3 746.
Таким чином за добу було зроблено 10 744 ПЛР-тестів і 8 577 ІФА-досліджень.
Станом на 17 червня:
було проведено 530 442 ПЛР-тести, з яких позитивними виявилися – 45 848.
ІФА-тестів проведено – 107 313, з яких позитивними виявилися – 4 230.
Таким чином за добу було зроблено 12 447 ПЛР-тестів і 9 378 ІФА-досліджень.
У Центрі громадського здоров’я підкреслюють, що на 80% збільшився показник захворюваності COVID-19 в період з 18 травня до 18 червня.
Станом на 18 червня, в Україні показник захворюваності COVID-19 склав 81,3 на 100 тис. населення. Показник летальності – 2,8%.
Для порівняння, станом на 18 травня показник захворюваності COVID-19 склав 45,1 на 100 тис. населення. Показник летальності – 2,9%.
Приріст підтверджених хворих на добу в порівнянні з попереднім днем склав + 4,7%.
В Україні від ускладнень COVID-19 померли 966 осіб. З них:
- 78,2% мали серцево-судинні захворювання;
- 21,7% — цукровий діабет;
- 13,1% — захворювання легень;
- 10,5% — захворювання нирок;
- 8,2% — новоутворення;
- 6,4% — неврологічні захворювання;
- 5,3% — захворювання печінки;
- 11,5% — інші види захворювань.
- Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд захворюваності на коронавірус COVID-19 – 829 нових випадків за добу.