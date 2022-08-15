Російський блогер Ілля Варламов обурився через ініціативу європейських країн, зокрема України, щодо заборони видачі віз російським туристам. Такі обмеження журналіст вважає несправедливими, зауважуючи, що результати "матимуть протилежний ефект". На своєму YouTube-каналі Варламов навів три основних аргументи.

Про це повідомляють #Букви.

На днях президент України Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу, аби посилити санкційний тиск на РФ. Так, за його словами, населення РФ “здебільшого” підтримує війну проти України, тож вони мають відчути усі обмеження, допоки не “змінять власну філософію”.

Російський блогер зазначив, що вважає помилкою таку ініціативу.

Він наголосив, що закордонні паспорти є у менш ніж третини населення РФ, а за кордон, в основному, їздять “хороші росіяни”, а отже покарання для них є нелогічним, нібито “вони ж не підтримують політику Путіна”.

Окрім цього, журналіст країни-агресорки вважає, що у разі скасовування шенгенських віз, більшість росіян “розчаруються в європейських країнах” та стануть на бік російського диктатора.

Також Варламов обурений щодо такого узагальнення та “лицемірства” деяких західних політиків, адже, більшість російських посадовців має нерухомість за кордоном. Зокрема, він нагадав про країни Балтії, де так “люб’язно” надавали можливість придбати квартири та будинки на кошти, виручені за російські газ та нафту.

“Скасувати візи усім росіянам просто тому, що вони мають російський паспорт – це найкращий подарунок для Кремля”, – пояснив блогер своє бачення.

Щобільше, основним, і важливим, на думку російського журналіста, аргументом є те, що прийняття таких санкцій проти усього населення РФ полегшить завдання російській пропаганді та остаточно переконає росіян “у необхідності воювати з Заходом”. За словами Варламова, “хороші” росіяни не матимуть більше вибору, окрім як усім вилаштуватись у військомати.

У листопаді 2021 року російський блогер Ілля Варламов оприлюднив на Youtube фільм про історію незалежної України, в якому перекрутив або замовчував факти. Окрім того, фільм містив елементи пропаганди, наприклад “свідчення кримчан”, які розповідають, як “ввічливі чоловічки забезпечували порядок” під час початку спроби анексії півострова.

У тому ж місяці закінчився термін 5-річної заборони на в’їзд Варламову в Україну.