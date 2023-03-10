У Державному бюро розслідувань не ведуть жодної справи щодо дій колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова, якому раніше в ЗМІ приписували звільнення через швидку окупацію частини України.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Зазначається, що інформація, яку нещодавно розповсюдили українські ЗМІ з посиланням на джерела в ОП про те, що Баканов буцімто перебуває під слідством у справі про окупацію частини території України, неправдива.

“Війна оголила все, що відбувається в СБУ. І в ОП жахнулися від того, як керував Баканов. За багатьма напрямами — повний провал”, — цитувало видання “Новое время” джерело в ОП, передає BBC.

Втім, дані не підтвердилися.

BBC надіслало запит ДБР та отримали відповідь: “У провадженні слідчих Державного бюро розслідувань кримінальні провадження, у яких перевіряється незаконна діяльність колишнього керівника СБУ Івана Баканова, не перебувають, про підозру останньому не повідомлялось, обвинувальні акти до суду не направлялись, матеріали службового розслідування щодо Івана Баканова до ДБР не надходили”.

До того ж як стало відомо BBC з власних джерел, “службова перевірка в СБУ показала відсутність у діях колишнього очільника спецслужби порушень”.

ДОВІДКА. Іван Баканов — друг дитинства Володимира Зеленського, який працював в “Студії “Квартал 95”.

Обійняв посаду голови СБУ в серпні 2019 року. Проте, 17 липня 2022 року, Президент України усунув його з посади за статтею дисциплінарного статуту про неналежне виконання службових обов’язків.

Раніше, як нагадало BBC, у ЗМІ припустили, що Баканова звільнили через швидку окупацію півдня України та велику кількість державних зрадників у спецслужбі.