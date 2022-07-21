Зеленський знімає високопосадовців і безлад внутрішньої політики України знову дається взнаки – POLITICO

Усунення Володимиром Зеленським двох високопосадовців правоохоронних органів у неділю може свідчити про зрив неофіційної домовленості між політичними фракціями припинити політичні чвари та виступити єдиним фронтом проти вторгнення російських військ.

Про це інформує американське політичне видання POLITICO.

Близький до адміністрації Зеленського західний чиновник висловив POLITICO занепокоєння тим, що цей крок, схоже, йде в протилежному напрямку від вимоги ЄС до Києва подолати корупцію та підвищити незалежність своїх правоохоронних органів, якщо Україна хоче стати членом Євросоюзу.

Насправді багато політичних експертів і активістів антикорупційної діяльності сприйняли усунення голови СБУ Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової як те, що Зеленський скористався надзвичайними повноваженнями воєнного часу для зміцнення своїх позицій.

“Це не є кроком у правильному напрямку. Це крок до посилення контролю над нашими вищими правоохоронними органами”, – сказала в інтерв’ю Тетяна Шевчук, юристка та активістка київського Центру протидії корупції.

У пресслужбі Офісу президента у понеділок уточнили, що посадовці були відсторонені від виконання своїх обов’язків і що президент пізніше вирішить, чи домагатися їх звільнення. Ще до вечора понеділка Зеленський офіційно звернувся до українського парламенту з проханням звільнити Баканова.

У своєму вечірньому відеозверненні в неділю Зеленський заявив, що українські правоохоронці зареєстрували 651 справу про державну зраду проти посадовців у вищих правоохоронних органах країни за нібито співпрацю з Росією або роботу проти держави. Він не уточнив, чи є Баканов і Венедіктова серед тих, кого підозрюють у державній зраді, але зазначив, що щодо службовців їхніх відомств ведеться перевірка.

Понад 60 посадовців СБУ працювали проти Києва на підконтрольних Росії територіях України, додав Зеленський. Він пообіцяв притягнути до відповідальності кожного чиновника, який працює проти України.

“Така кількість злочинів проти основ національної безпеки держави та виявлені зв’язки між співробітниками силових структур України та спецслужбами Росії ставлять дуже серйозні питання до їхнього керівництва”, – сказав він.

У Вашингтоні речник Державного департаменту Нед Прайс у понеділок не висловив тривоги в адміністрації Байдена. “Ми інвестуємо не в особистості, а в інституції”, – сказав він, додавши, що очікує від нового генпрокурора Україні хороших стосунків з американськими колегами. “Багато з того, що ми регулярно передаємо до Генеральної прокуратури, є інформацією з відкритих джерел”, — сказав він.

Шевчук говорить, що усунення Баканова і Венедиктова ще більше посилить вплив голови Офісу президента Андрія Єрмака і його заступника Олега Татарова, яких звинувачують у корупції через їхні тісні зв’язки з новими виконуючими обов’язки головами СБУ та ГПУ.

Виконувачем обов’язків генпрокурора призначено заступника генпрокурора Олексія Симоненка, а виконувачем обов’язків голови СБУ – високопосадовця розвідки Василя Малюка. Обидва вважаються близькими соратниками Єрмака і Татарова, сказав Шевчук.

Єрмака, колишнього кінопродюсера та друга Зеленського з 2011 року, багато хто вважає другим за впливом політиком в Україні. Його критикували опозиційні партії та активісти громадянського суспільства за те, що він, як вони стверджують, намагається консолідувати державну владу у своїх руках.

“Це важливі події. Схоже на укріплення Єрмака”, – зазначила експертка Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко.

Підкреслюючи, наскільки великим є вплив Єрмака на Зеленського, Тищенко зазначила, що президент знайомий зі своїм керівником апарату трохи більш як десять років, тоді як Баканов і Зеленський жили в одному районі міста Кривий Ріг.

Баканов керував розважальною компанією Зеленського, а потім і його президентською кампанією у 2019 році, перш ніж його призначили очолити СБУ у 2019 році. Його призначення зазнало різкої критики в той час. Багато людей вважали, що Баканов, який не мав досвіду роботи в правоохоронних органах, був некваліфікованим для цієї посади та був занадто близьким до президента, щоб отримати кермо розвідувальної служби з широкими повноваженнями.

Але Зеленський призначав свій Кабмін і керівників топ-відомств подібно до президента, якого він зіграв у хітовому серіалі “Слуга народу”: шукаючи найближчих, кому можна довіряти. Баканов мав очистити СБУ — установу, яка, як відомо, пронизана російськими шпигунами та симпатиками, пронизана корупцією у відділах боротьби з економічними злочинами та сумно відома своїми незвичайними постановками, як-от інсценування смерті російського журналіста-дисидента.

Баканов зрештою не впорався зі своєю роботою, і, за словами української влади, десятки працівників СБУ перейшли на бік Росії з початку вторгнення 24 лютого.

“Потрібно терміново викрити осіб, які вчиняють державну зраду, допомагають росіянам, підривають безпеку та оборону України, зокрема в СБУ. Усі спецслужби так чи інакше інфільтровані, але у випадку з Україною інфільтрація є особливо небезпечною, оскільки залучено велику кількість осіб”, – сказала Аманда Пол, брюссельська експертиня Центру європейської політики. “Розслідування мають проводитися відповідно до принципів верховенства права, незалежно та прозоро. ЄС буде уважно стежити за цим”.

Венедіктова – юристка і колишня професорка права з Харкова, яка консультувала кампанію Зеленського з судових питань і їздила з ним по Європі для спілкування із західними партнерами перед виборами 2019 року. Вона також була суперечливим вибором через її лояльність до президента. Антикорупційні активісти невдовзі звинувачували її в тому, що вона відмовлялася розслідувати резонансні справи та нібито саботувала інші, до яких причетні чиновники, що наближені до Зеленського, зокрема Татаров.

Директор київського Центру політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко каже, що проблеми з Бакановим і Венедіктовою почалися ще до повномасштабного вторгнення Росії.

“Кадрові рішення щодо Баканова та Венедіктової назрівали ще до 24 лютого. Президент був не дуже задоволений їхньою роботою”, — сказав він POLITICO. “Початок великої війни Росії проти України відклав рішення [про їх усунення], але також додав нові обставини”.

Фесенко зазначив, що розчарування Бакановим і СБУ накопичилося, оскільки виявлено, що працівники служби переходять на російську сторону, тікають зі своїх посад і навіть залишають країну. Останньою краплею, на думку Фесенка, були події минулого тижня, коли за звинуваченням у державній зраді затримали помічника Баканова, який очолював управління СБУ Криму.

“На мій погляд, це стало поштовхом для відсторонення Баканова від посади”, – сказав Фесенко.

Але на запитання, чи вважає він усунення політичними, він сказав: “Це не пов’язано з Єрмаком, вплив якого все ще є досить великим”.

Шевчук не погоджується. Вона говорить, що громадянське суспільство хоче побачити ретельне та прозоре розслідування дій Баканова та Венедиктова під час війни та обговорень, що стояли за їх відстороненням, оскільки “в цьому є політичний аспект”.

“Звичайно, ми не будемо плакати за ними”, — сказала вона. “Вони були політичними призначенцями, і обидва з самого початку були проблемними”.