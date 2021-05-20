Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що обшуки проведені відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 травня року.

“Мета обшуку – відшукання табелів робочого часу, відомостей нарахування виплати працівникам Департаменту заробітної плати та стимулюючої виплати (надбавок) за 2018-2020 роки”, – повідомили в КМДА.

В адміністрації висловили сумнів щодо дотримання вимог підслідності цієї справи ДБР, адже найвища категорія, яку мають працівники цього департаменту – “Б”, тоді як підслідність ДБР поширюється лише на працівників категорії “А”.

Також у Департаменті звертають увагу на те, що питання нарахування працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок досконально досліджувалось під час проведення в 2021 році Держаудитслужбою ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту за 2018-2020 роки. Ревізією було проаналізовано питання складання паспортів бюджетних програм, обґрунтованість затверджених у них показників та стан їх виконання, складання звітів про їх виконання, у тому числі за КПКВК 1210160 “Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури”.

За результатом цього аналізу ревізією питання щодо обґрунтованості включення показників паспорта бюджетної програми; наявність у Департаменту встановлених законодавством підстав для реалізації паспорту бюджетної програми, дотримання встановлених законодавством строків складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм та їх змісту – порушень не встановлено.

При цьому саме на підставі інформації, отриманої ДБР від Держаудитслужби, було отримано ухвалу про цей обшук.