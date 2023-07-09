Джерело: Sky News
Такий висновок зробили вчені, дослідивши харчові звички двох груп слонів в Кенії. З результатів дослідження випливає, що у вагітної слонихи можуть бути різні пристрасті і потреби в окремі періоди вагітності.
Отримані дані дозволяють припустити, чому група слонів може збирати корм разом – окремі тварини не завжди їдять одні й ті ж рослини в один і той же час, тому зазвичай рослин вистачає на всіх.
Як пояснили дослідники, ці результати допоможуть відповісти на важливі питання про кормову поведінку груп слонів. Автор дослідження Тайлер Картзінель, зазначив, що чітке розуміння, що їсть слон, допоможе збільшувати їх популяції. Він зауважив, що вчені ніколи не мали чітко сформованого уявлення про те, чим насправді харчуються слони в природі.
“Причина в тому, що за цими тваринами важко і небезпечно спостерігати з близької відстані, вони переміщаються на великі відстані, їдять вночі і в густих заростях, і багато рослин, якими вони харчуються, досить дрібні”, – пояснив учений.
При цьому дослідники підкреслили, що те, чим харчуються слони, практично неможливо визначити на око навіть досвідченому ботаніку.
Дослідження також продемонструвало, що відмінності в харчуванні між окремими слонами часто були набагато більше, ніж вважалося раніше, навіть серед членів сім’ї, які збирали корм разом в один день.
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