Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні зазначається, що Словаччина передасть Україні 30 гусеничних бойових машин піхоти, і натомість отримає від Німеччини 15 танків Leopard.
“Я дуже радий, що Словаччина зможе безоплатно передати Україні 30 машин (БМП-1) і отримати від Німеччини 15 танків Leopard 2-A4”, – сказав Ярослав Надь після переговорів з держсекретарем Міністерства оборони Німеччини Бенедиктом Циммером у Братиславі.
Окрім того, він зазначив, що угода також містить у собі боєприпаси, запасні частини та комплексне навчання.
Варто зазначити, що Словаччина вже передала Україні систему ППО С-300, військові гелікоптери серії “Мі”, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню “Град”.
У повідомленні зауважили, що Словаччина також натякнула на те, що може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 радянської епохи, які вона планує заземлити цього місяця, оскільки Чехія та Польща погодилися патрулювати повітряний простір Словаччини.
- У Словаччині лише половина респондентів опитування підтримують те, що країна продає свій парк винищувачів, аби допомогти Україні захиститися від російської агресії.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна відкрита для переговорів про передачу Україні свого флоту з 11 винищувачів МіГ-29. Водночас він зауважив, що Словаччина недостатньо велика, щоб мати можливість в односторонньому порядку подарувати військові літаки, тому союзники повинні запропонувати заміну літаків або готівку.
- Словаччина представила план передачі українським ВПС 12 винищувачів МіГ-29. Водночас країни НАТО мають взяти зобов’язання захистити словацьке небо, поки країні постачать американські F-16.