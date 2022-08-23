Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що уряд країни відправить 30 бойових машин піхоти (БМП-1) в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що Словаччина передасть Україні 30 гусеничних бойових машин піхоти, і натомість отримає від Німеччини 15 танків Leopard.

“Я дуже радий, що Словаччина зможе безоплатно передати Україні 30 машин (БМП-1) і отримати від Німеччини 15 танків Leopard 2-A4”, – сказав Ярослав Надь після переговорів з держсекретарем Міністерства оборони Німеччини Бенедиктом Циммером у Братиславі.

Окрім того, він зазначив, що угода також містить у собі боєприпаси, запасні частини та комплексне навчання.

Варто зазначити, що Словаччина вже передала Україні систему ППО С-300, військові гелікоптери серії “Мі”, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню “Град”.

У повідомленні зауважили, що Словаччина також натякнула на те, що може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 радянської епохи, які вона планує заземлити цього місяця, оскільки Чехія та Польща погодилися патрулювати повітряний простір Словаччини.