У Словаччині лише половина респондентів опитування підтримують те, що країна продає свій парк винищувачів, аби допомогти Україні захиститися від російської агресії.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на дані аналітичного центру GLOBSEC.

Ярослав Надь, міністр оборони Словаччини, хоче восени передати країні флот МіГ-29 за 300 мільйонів євро: “Російська пропаганда робить усе можливе, щоб змінити настрої населення, щоб припинити або заблокувати подальшу передачу військової техніки Україні. Нам потрібно допомагати українцям – вони на це заслуговують – і ми дуже добре розуміємо, що означає окупація”, — сказав він.

Інше дослідження GLOBSEC показало, що хоча Росію сприймають як загрозу 62% респондентів, 37% все ж бачать Москву як одного з найважливіших стратегічних партнерів Словаччини.

Раніше у Словаччині заявили про намір спорядити до України винищувачі МіГ-29, якщо Польща та Чехія гарантуватимуть захист її повітряного простору.

Словаччина вже передала Україні чотири вертольоти Мі-17, один – Мі-2, а також тисячі 122-мм боєприпасів для РСЗВ “Град”.

Словаччина рішуче підтримує протистояння України повномасштабній військовій агресії з боку РФ. Раніше держава вже скеровувала Україні військову допомогу, зокрема, єдину свою систему протиповітряної оборони С-300, а також іншу техніку й боєприпаси. Щоб після цього країна не залишилась беззахисною, Німеччина, США та Нідерланди розмістили у країні чотири ракетних комплекси Patriot.

Довідка. МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, котрий був основним винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України. Максимальна швидкість: 2 446 км/год Дальність польоту: 1 430 км. Маса: 11 000 кг. Довжина: 17.32 м. Екіпаж: 1-2 особа.