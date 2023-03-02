Про це повідомило Associated Press.

За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надь, їхня країна не планує більше ніколи використовувати ці літаки.

“Наша країна більше не потребує їх, вони вже не мають для нас цінності. Але в Україні вони допоможуть врятувати чиєсь життя”, – заявив міністр.

У Словаччині є дві причини, чому вона більше не використовує МіГ-29: брак запчастин і фахівців, здатних обслуговувати літаки. Водночас необхідні фахівці є в Україні.

Рішення можуть ухвалити протягом декількох днів або тижнів.

“Дійсно безпрограшний варіант для всіх учасників цього процесу”, — додав він.

У пріоритеті передати Україні МІГ-29, щоб допомогти оборонятися. Раніше країна заявляла, що із задоволенням забезпечить навчання українських пілотів у разі передачі США винищувачів F-16, але поки цього не сталося.