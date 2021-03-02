Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Уряд Австрії в особі канцлера Себастьяна Курца оголосив про те, що країна співпрацюватиме з Ізраїлем та Данією з приводу виробництва і поставок вакцин проти коронавірусу COVID-19. На четвер заплановано офіційний візит канцлера до Ізраїлю, де він проведе зустрічі з приводу кампанії вакцинації в Австрії разом з датським лідером Метте Фредеріксеном.

Вакцинацією проти COVID-19 на території ЄС займається регулюючий орган блоку – Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Його стратегія полягає в тому, що всі країни блоку будуть пропорційно отримувати вакцини для населення відповідно до груп ризику. В кінці грудня орган схвалив використання вакцини компаній Pfizer/BioNTech. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 5,5% населення ЄС отримали першу дозу вакцини за цей час.

Також орган схвалив використання двох інших вакцин – Oxford/AstraZeneca і Moderna. Це загальні рекомендації, але кожна окрема країна блоку має право давати дозвіл на використання інших вакцин.

Лідер Австрії розкритикував такий підхід. Він вважає, що EMA “занадто повільно схвалює вакцини”. Тому Австрія вирішила не чекати дій від європейського уряду, а забезпечити населення країни ефективними вакцинами самостійно. Для цього було обрано Ізраїль та його вакцину.

Інші країни-члени ЄС звернулися за допомогою в поставках вакцин до Росії та Китаю. Словаччина видала дозвіл на поставку вакцини Sputnik V (Росія) після затримки поставок вакцин Pfizer і AstraZeneca. Російську вакцину також купує Угорщина. Також уряд Угорщини купує китайську вакцину Sinopharm.

Чехія також збирається купувати російську вакцину Sputnik V, якщо це дозволить національний регулятор.