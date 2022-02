Про це повідомляє місцеве видання Hospodárske noviny.

Водночас його колега Марек Котлеба дав ляпаса одному з депутатів, що тримали прапор.

Варто зазначити, що опозиційна партія “Наша Словаччина”, вважає оборонну угоду зі США, яка дозволить американським військовим користуватися двома словацькими аеропортами, загрозою суверенітету країни.

Під час розгляду цієї угоди депутати зривали виступ представників коаліції та міністра оборони Словаччини Ярослава Нада. Андрей Медвецький та його однопартієць Петер Крупа розгорнули словацький прапор та заблокували трибуну, ставши біля неї.

Пізніше депутати від партії “Свобода і Солідарність” Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розгорнули прапор України. У відповідь на такі дії Медвецький облив український прапор водою.

Марек Котлеба і Станіслав Мізік — однопартійці Медвецького – вирвали прапор з рук Жіяка. Котлеба почав бійку, вдаривши його по обличчю. У зв’язку з цим розгляд угоди перенесли на 9 лютого.

Members of far right party LSNS in Slovak parliament just poured water on Ukrainian flag

—

Poslanci LSNS poliali počas rokovania k obrannej dohode s USA vodou ukrajinskú vlajku pic.twitter.com/huLnSeGUEp

— Marek Biró (@marek_biro) February 8, 2022