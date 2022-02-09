Про це повідомляє місцеве видання Hospodárske noviny.

Водночас його колега Марек Котлеба дав ляпаса одному з депутатів, що тримали прапор.

Варто зазначити, що опозиційна партія “Наша Словаччина”, вважає оборонну угоду зі США, яка дозволить американським військовим користуватися двома словацькими аеропортами, загрозою суверенітету країни.

Під час розгляду цієї угоди депутати зривали виступ представників коаліції та міністра оборони Словаччини Ярослава Нада. Андрей Медвецький та його однопартієць Петер Крупа розгорнули словацький прапор та заблокували трибуну, ставши біля неї.

Пізніше депутати від партії “Свобода і Солідарність” Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розгорнули прапор України. У відповідь на такі дії Медвецький облив український прапор водою.

Марек Котлеба і Станіслав Мізік — однопартійці Медвецького – вирвали прапор з рук Жіяка. Котлеба почав бійку, вдаривши його по обличчю. У зв’язку з цим розгляд угоди перенесли на 9 лютого.

В цей час в Україні з візитом перебував міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок. Він перепросив за таку поведінку депутатів у Facebook.

Мені прикро і ще більше соромно, що це сталося під час моїх переговорів у Києві. Приносимо вибачення дипломатичним шляхом”, — зазначив Корчок.