Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що країни "Бухарестської дев'ятки" НАТО нададуть Україні додаткову підтримку у зміцненні безпеки на тлі агресивних військових дій Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Глава МЗС Дмитро Кулеба взяв участь в міністерській зустрічі “Бухарестської дев’ятки” НАТО на запрошення міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску. На зустрічі також був присутній голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Лідери “Бухарестської дев’ятки” НАТО поінформували, що на запит України готують рішення, які допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України.

Міністри погодилися, що агресивні дії РФ загрожують безпеці не лише України, а й решти європейських країн.

Кулеба розкритикував вимоги Кремля щодо “гарантії безпеки” в умовах тривалої агресії РФ у різних сферах. Міністр переконаний, що євроатлантичній спільноті час перехопити ініціативу в дискусіях щодо європейської безпеки.

“Натомість саме євроатлантична спільнота має ставити РФ подібні питання. Коли Росія пояснить нам усім, як вона розуміє власне зобов’язання не посилювати свою безпеку безпекою інших, зокрема України?” – запитав міністр.

У цьому контексті Україна спільно з партнерами скоординували кроки задля втілення комплексного пакета стримування Росії, котрий передбачає політичний, економічний та безпековий виміри.

Довідка. Бухарестська дев’ятка – країни східного флангу НАТО (Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія). У листопаді 2015 року держави підписали спільну декларацію, в якій заявили, що об’єднають зусилля для забезпечення там, де це необхідно, сильної та збалансованої військової присутності НАТО в регіоні.