Про це повідомляє словацьке видання Pravda.
“У Раді Безпеки Словацької Республіки ми продовжили обговорювати поточну ситуацію з безпекою на нашому східному кордоні та кроки, які окремі міністерства можуть вжити у разі погіршення ситуації. Можу ще раз підтвердити, що Збройні Сили Словацької Республіки готові виділити необхідні сили та ресурси. Я також можу підтвердити, що ми тісно контактуємо з українським урядом, щоб наша допомога була максимально прийнятною”, – наголосив глава Міноборони.
За його словами, одним із варіантів є навчальна діяльність, спрямована на навчання, консультування та надання допомоги підрозділам і штабам Збройних Сил України.
Водночас Над заперечив інформацію про те, що у разі розгортання військового конфлікту між Росією та Україною Сполучені Штати могли б також навчати українських повстанців у Словаччині. Про це нещодавно заявили в американській щоденній газеті New York Times з посиланням на неназвані джерела в адміністрації. Міністерство оборони Словаччини відмовило. Зокрема, там повідомили, що така можливість взагалі не обговорювалась із союзниками.
- Нагадаємо, Словаччина стала ще однією державою Європейського Союзу, яка підписала декларацію про визнання європейської перспективи України.
- Також стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що країни “Бухарестської дев’ятки” НАТО (куди входить Словаччина) нададуть Україні додаткову підтримку у зміцненні безпеки на тлі агресивних військових дій РФ.
- Раніше лідери “Бухарестської дев’ятки” зустрілися в Бухаресті, аби обговорити, зокрема, питання безпеки в Україні. У зустрічі також взяли участь президент США Джо Байден та Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європу не забувати про важливість підтримки суверенітету України. Політик визнав, що політика ігнорування проблеми, за історичним досвідом, завершується погано для Європи.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони категорично відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.