Про це повідомляє словацьке видання Pravda.

“У Раді Безпеки Словацької Республіки ми продовжили обговорювати поточну ситуацію з безпекою на нашому східному кордоні та кроки, які окремі міністерства можуть вжити у разі погіршення ситуації. Можу ще раз підтвердити, що Збройні Сили Словацької Республіки готові виділити необхідні сили та ресурси. Я також можу підтвердити, що ми тісно контактуємо з українським урядом, щоб наша допомога була максимально прийнятною”, – наголосив глава Міноборони.

За його словами, одним із варіантів є навчальна діяльність, спрямована на навчання, консультування та надання допомоги підрозділам і штабам Збройних Сил України.

Водночас Над заперечив інформацію про те, що у разі розгортання військового конфлікту між Росією та Україною Сполучені Штати могли б також навчати українських повстанців у Словаччині. Про це нещодавно заявили в американській щоденній газеті New York Times з посиланням на неназвані джерела в адміністрації. Міністерство оборони Словаччини відмовило. Зокрема, там повідомили, що така можливість взагалі не обговорювалась із союзниками.

 