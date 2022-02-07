Міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив про готовність країни надати практичну підтримку Україні на тлі протистояння збройній агресії Російської Федерації. Зокрема, йдеться про діяльність, що спрямована на навчання, консультування та надання допомоги підрозділам і штабам Збройних Сил України.

Про це повідомляє словацьке видання Pravda.

“У Раді Безпеки Словацької Республіки ми продовжили обговорювати поточну ситуацію з безпекою на нашому східному кордоні та кроки, які окремі міністерства можуть вжити у разі погіршення ситуації. Можу ще раз підтвердити, що Збройні Сили Словацької Республіки готові виділити необхідні сили та ресурси. Я також можу підтвердити, що ми тісно контактуємо з українським урядом, щоб наша допомога була максимально прийнятною”, – наголосив глава Міноборони.

За його словами, одним із варіантів є навчальна діяльність, спрямована на навчання, консультування та надання допомоги підрозділам і штабам Збройних Сил України.

Водночас Над заперечив інформацію про те, що у разі розгортання військового конфлікту між Росією та Україною Сполучені Штати могли б також навчати українських повстанців у Словаччині. Про це нещодавно заявили в американській щоденній газеті New York Times з посиланням на неназвані джерела в адміністрації. Міністерство оборони Словаччини відмовило. Зокрема, там повідомили, що така можливість взагалі не обговорювалась із союзниками.