«Слуга» Демченко на засіданні грався із застібкою на сукні депутатки Янченко: фото

Народний депутат, член комітету з питань правової політики Сергій Демченко під час засідання у Верховній Раді грався із застібкою на сукні депутатки Галини Янченко.

Про це розповідають #Букви.

Фотокореспондент видання зафіксував руку нардепа на застібці сукні його колеги, що стояла попереду. Чи Сергій Демченко удавав, що розстібає сукню, чи просто грався, #Букви встановлюють. Також невідомо чи відбувалося це зі згоди народної депутатки. З нею також #Букви намагаються зв’язатися.

А ще за тим, що відбувається уважно стежив нардеп Олександр Дубінський.

Фото: #Букви

У вівторок, 27 квітня, народний депутат від “Слуги народу” Євген Петруняк під час засідання Верховної Ради знову розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.

Нагадаємо, що у грудні минулого року #Букви вже ловили нардепа Петруняка за таким же заняттям. Тоді він також розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.

Інцидент стався під час виступу нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Григорія Мамки, якого як раз показували під час трансляції. У кадр потрапив і Петруняк з телефоном, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки.