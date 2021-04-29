«Слуга» Демченко на засіданні грався із застібкою на сукні депутатки Янченко: фото

Про це розповідають #Букви.
Фотокореспондент видання зафіксував руку нардепа на застібці сукні його колеги, що стояла попереду. Чи Сергій Демченко удавав, що розстібає сукню, чи просто грався, #Букви встановлюють. Також невідомо чи відбувалося це зі згоди народної депутатки. З нею також #Букви намагаються зв’язатися.
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А ще за тим, що відбувається уважно стежив нардеп Олександр Дубінський.
Фото: #Букви
У вівторок, 27 квітня, народний депутат від “Слуги народу” Євген Петруняк під час засідання Верховної Ради знову розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.
Нагадаємо, що у грудні минулого року #Букви вже ловили нардепа Петруняка за таким же заняттям. Тоді він також розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.
Інцидент стався під час виступу нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Григорія Мамки, якого як раз показували під час трансляції. У кадр потрапив і Петруняк з телефоном, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки.
- У жовтні минулого року під час голосування в парламенті нардеп від “Слуги народу”, тодішній голова комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв.
- Виступаючи з трибуни Верховної Ради Богдан Яременко, оголосив, що публікація його інтимних листувань, які він вів безпосередньо під час засідання Парламенту, є кримінальним злочином, за який журналістам загрожує від 3 до 7 років в’язниці.