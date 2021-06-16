Нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький переглядав в залі Верховної Ради Telegram-канал з добірками чутливого контенту.

Це потрапило в об’єктив журналіста Андрія Дзиндзі.

В кадрі можна помітити, як нардеп переглядає контент, розміщений в Telegram-каналі Only Street Fighting, а саме — відео з підписом “Изгоняют шайтана наверно”.

На відео один чоловік б’є іншого — зі спущеними штанами. Той кричить і корчиться від болю, стається акт дефекації на підлогу.

#Букви звернулися до нардепа з проханням про коментар з цього приводу.