Це потрапило в об’єктив журналіста Андрія Дзиндзі.
В кадрі можна помітити, як нардеп переглядає контент, розміщений в Telegram-каналі Only Street Fighting, а саме — відео з підписом “Изгоняют шайтана наверно”.
На відео один чоловік б’є іншого — зі спущеними штанами. Той кричить і корчиться від болю, стається акт дефекації на підлогу.
#Букви звернулися до нардепа з проханням про коментар з цього приводу.
- Зауважимо, що у травні цього року 21 народний депутат України не проголосував у Верховній Раді жодного разу. Серед тих, хто не відвідав жодного засідання був і Куницький.
- Раніше ЗМІ фіксували, як нардеп від “Слуги народу” Олександр Куницький роз’їжджає Києвом на рідкісному спорткарі від Mercedes, що не зазначений в його декларації.
- У березні інше авто Куницького, яким він дістався на з’їзд партії, було евакуйовано з-під КВЦ “Парковий” через неправильне паркування.