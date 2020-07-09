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«Слуга народу» і ОПЗЖ зареєстрували найбільше нереалістичних законопроєктів в Раді, – КВУ

Народні депутати з фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа – за життя" зареєстрували у Верховній Раді найбільше нереалістичних законопроєктів.

Четвер, 9 липня 2020, 12:23

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

“За даними КВУ найбільше нереалістичних законопроєктів зареєстрували депутати фракції «Слуга народу». Із загалом 203 нереалістичних законопроєктів депутати монобільшості були серед авторів 108 законопроєктів. Також серед лідерів фінансового популізму депутати «Опозиційного платформи – за життя», в яких 61 нереалістичний законопроєкт”, – йдеться в повідомленні.

На третьому місці депутати ВО “Батьківщина” із показником 42 нереалістичні проєкти.

Найменше популістських законопроєктів, за даними КВУ, у депутатів “Європейської солідарності” (22 проєкти) і “Голосу” (21 проєкт).

“Депутати «Слуги народу» фактично очолили рейтинг фінансових популістів Ради, зареєструвавши більше 100 нереалістичних законопроєктів з початку карантину. Значна частина таких законопроєктів були авторськими розробками депутатів монобільшості: зокрема, Ольги Василевської-Смаглюк, Євгена Брагара, Дмитра Чорного, Ігоря Фріса, Зіновія Андрійовича, Вікторії Кінзбурської та ін. Той факт, що депутати «Слуги народу» подають таку кількість нереалістичних законопроектів, виглядає дивно. Як правило, представники більшості мають діяти в унісон з урядом, а не вигадувати власні ініціативи. В іншому випадку це виглядає як спроба перетягнути ковдру і зайнятися самопіаром на соціальну тематику”, – розповів голова КВУ Олексій Кошель.

Він також додав, що однією з головних тем законопроєктів, зареєстрованих під час карантину, стало питання боротьби з коронавірусом. Депутати часто реєстрували законопроєкти, які мали надавати фінансові пільги для бізнесу, забезпечувати фінансову підтримку населення і зростання економіки.

При цьому не пояснювали, «звідки взяти кошти на реалізацію таких пропозицій і як компенсувати різницю в десятки і сотні мільйонів гривень, які могли не надійти до державного бюджету”.

Теги: законопроєкт, КВУ, ОПЗЖ, популізм, Слуга народу

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