Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Мінськ”, — написав Шевченко і опублікував фотографію із заходу.
Крім того, під час зборів Шевченко провів стрім з виступом Лукашенка.
Також на Всебілоруських народних зборах побував і комуніст Петро Симоненко.
“На запрошення президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка в роботі форуму бере участь Перший секретар ЦК Компартії України Петро Симоненко. Заплановано його виступ”, — сказано в повідомленні забороненої в Україні Компартії.
Фото: КПУ
У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- У жовтні 2020 року Європарламент присудив премію імені Сахарова, яку щороку вручають “За свободу думки”, опозиції Білорусі.