Депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко побував у Білорусі на Всебілоруських народних зборах, де виступав Олександр Лукашенко.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Мінськ”, — написав Шевченко і опублікував фотографію із заходу.

Крім того, під час зборів Шевченко провів стрім з виступом Лукашенка.

Також на Всебілоруських народних зборах побував і комуніст Петро Симоненко.

“На запрошення президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка в роботі форуму бере участь Перший секретар ЦК Компартії України Петро Симоненко. Заплановано його виступ”, — сказано в повідомленні забороненої в Україні Компартії.

Фото: КПУ

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.