Вказаний факт вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.
Йдеться про “Дилерську конференцію 2020”, яка присвячена автомобілям Lexus і Toyota.
Народний обранець підключився до конференції на ноутбуці, після чого стежив за нею в навушниках.
На заході, зокрема, розповідали про діджиталізацію, “нові фінансові інструменти” й обмін автомобілів.
- У вересні в Чернігові нардеп від “Слуги народу” Олег Семінський побився з підприємцем та спускав колеса автівок через те, що рекламу кандидата у мери від партії хотіли зняти з бордів.