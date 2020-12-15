Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський у розпал засідання Верховної Ради України слухав дилерську автомобільну відеоконференцію.

Вказаний факт вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Йдеться про “Дилерську конференцію 2020”, яка присвячена автомобілям Lexus і Toyota.

Народний обранець підключився до конференції на ноутбуці, після чого стежив за нею в навушниках.

На заході, зокрема, розповідали про діджиталізацію, “нові фінансові інструменти” й обмін автомобілів.