Про це розповідають #Букви.
У листуванні Завітневич просив Єрмака вплинути на виконувача обов’язків міністра освіти Сергія Шкарлета.
“Привіт. Допоможи зі Шкарлетом, він переніс вибори в Уманському університеті”, – йдеться у повідомленні.
Наразі в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини тривають вибори на посаду ректора навчального закладу. Кандидатів троє — Безлюдний О. І., Сокирська В. В. та Ярошинська О.О.
- Раніше тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет прокоментував знайдений у його наукових роботах плагіат.