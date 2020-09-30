Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич у сесійній залі листувався з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це розповідають #Букви.

У листуванні Завітневич просив Єрмака вплинути на виконувача обов’язків міністра освіти Сергія Шкарлета.

“Привіт. Допоможи зі Шкарлетом, він переніс вибори в Уманському університеті”, – йдеться у повідомленні.

Наразі в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини тривають вибори на посаду ректора навчального закладу. Кандидатів троє — Безлюдний О. І., Сокирська В. В. та Ярошинська О.О.