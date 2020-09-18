«Питання закрите»: Шкарлет прокоментував знайдений в його наукових роботах плагіат

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, Шкарлет знову заперечив наявність плагіату у своїх наукових роботах.
“Є два заключення професійних органів, представників, які опубліковані на сайті і які спростовують ті речі, які ви розганяєте в Мережі. Я абсолютно впевнений, що для більшої частини науковців України це питання закрите”, – заявив він.
Слід зазначити, що 11 вересня Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості освіти України підтвердив, що в наукових роботах Шкарлета є плагіат. Голова комітету з етики та керівник Нацагентства Сергій Квіт заявив, що плагіат констатували в трьох роботах Шкарлета.
Була проведена експертиза — уривки наукових робіт, перекладені на англійську мову, спрямували трьом міжнародним експертам: професору етики й права, ліцензованому адвокату в США Христину Моріарті, який працює в міжнародній організації з академічної чесноти, чеському експерту Томашу Фольтінеку і польському експерту з питань піратства і плагіату Кшиштофу Гутовському. Всі вони підтвердили наявність плагіату в роботах Шкарлета.
- Проєкт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” повідомляв, що кандидат на посаду міністра освіти України Сергій Шкарлет неодноразово попадався на науковому плагіаті.
- 30 червня близько 200 протестуючих зібралося на акцію протесту проти нового в. о. голови Міністерства освіти Сергія Шкарлета.