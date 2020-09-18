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«Питання закрите»: Шкарлет прокоментував знайдений в його наукових роботах плагіат

Тимчасовий виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет прокоментував знайдений в його наукових роботах плагіат.

П’ятниця, 18 вересня 2020, 12:49

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, Шкарлет знову заперечив наявність плагіату у своїх наукових роботах.

“Є два заключення професійних органів, представників, які опубліковані на сайті і які спростовують ті речі, які ви розганяєте в Мережі. Я абсолютно впевнений, що для більшої частини науковців України це питання закрите”, – заявив він.

Слід зазначити, що 11 вересня Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості освіти України підтвердив, що в наукових роботах Шкарлета є плагіат. Голова комітету з етики та керівник Нацагентства Сергій Квіт заявив, що плагіат констатували в трьох роботах Шкарлета.

Була проведена експертиза — уривки наукових робіт, перекладені на англійську мову, спрямували трьом міжнародним експертам: професору етики й права, ліцензованому адвокату в США Христину Моріарті, який працює в міжнародній організації з академічної чесноти, чеському експерту Томашу Фольтінеку і польському експерту з питань піратства і плагіату Кшиштофу Гутовському. Всі вони підтвердили наявність плагіату в роботах Шкарлета.

Теги: Верховна Рада, Міністерство освіти та науки, Сергій Шкарлет, плагиат

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