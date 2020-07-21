Народні депутати монобільшості під час канікул у Верховній Раді планують розробити документ коаліційної угоди. Підписати планують у вересні.

Про це повідомив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія на спільному брифінгу з лідером партії, першим заступником голови фракції “Слуга народу” Олександром Корнієнком.

За його словами, вже зараз є напрацювання коаліційної угоди.

Фото: Ян Доброносов, #Букви

“Що стосується так званого коаліційної угоди. Зараз якраз в цей період турбовідпустки. У нас є напрацювання коаліційної угоди, і ми хочемо, щоб всі депутати вже трохи відволіклися від законодавчої діяльності, змогли нормально приділити цьому час і напрацювати це питання разом, і в вересні ми його підпишемо”, – заявив Арахамія.