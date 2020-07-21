Про це повідомив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія на спільному брифінгу з лідером партії, першим заступником голови фракції “Слуга народу” Олександром Корнієнком.
За його словами, вже зараз є напрацювання коаліційної угоди.
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“Що стосується так званого коаліційної угоди. Зараз якраз в цей період турбовідпустки. У нас є напрацювання коаліційної угоди, і ми хочемо, щоб всі депутати вже трохи відволіклися від законодавчої діяльності, змогли нормально приділити цьому час і напрацювати це питання разом, і в вересні ми його підпишемо”, – заявив Арахамія.
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- Згодом народні депутати України заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу, зареєструвавши постанови про скасування голосування за документ.