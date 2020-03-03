Народні депутати від партії "Слуга народу" висловили обурення з приводу ситуації з кандидатом партії на 179 окрузі в Харківській області, якого партія відкликала, "щоб не перешкоджати" Юлії Світличної.

Про це повідомляють #Букви.

Раніше кандидат в народні депутати України по 179 округу (Харківська область) від партії “Слуга народу” Вікторія Алексейчук відмовилася від участі в кампанії. Таке рішення Вікторії підтримала Вища рада партії.

Народні депутати висловили обурення з приводу такого рішення партії.

Зокрема, куратор області Павло Сушко написав в чаті “Слуг народу” довгий пост про те, що вони партія влади, але не можуть забезпечити перемогу в одному окрузі, тоді як там все працюють на колишнього главу ОДА Юлію Світличну.

“Нагадую, що у нас будуть дострокові вибори на 179 окрузі. Це один округ на всю країну, при тому, що ми влада. Як розуміти, що з вересня минулого року голови РДА не призначены і до сих пір проходять перевірку? Висунулася старий губернатор і старі глави або ТВО РДА активно топлять за неї? Це зрада? Чи перемога? Що відбувається?, – написав Сушко.

Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко відповів, що таке рішення прийняв президент України Володимир Зеленський.

“Це рішення президента. Прохання поставитися з розумінням”, – написав Корнієнко.

Варто відзначити, що згідно з результатами останнього опитування соціологічної групи “Рейтинг”, кандидат від “СН” Вікторія Алєксєйчук набирала лише 12,5 % голосів. А лідером електоральних симпатій серед кандидатів є Юлія Світлична. Її готові підтримати 62,3 % тих, хто вже визначився і має намір взяти участь у голосуванні.

Як повідомляли в Центральній виборчій комісії, проміжні вибори по округу № 179 призначені на 15 березня. Для участі в них зареєструвалися чотири десятка кандидатів, в тому числі Юлія Світлична (самовисуванець).

Довибори були призначені через дострокове припинення повноважень нардепа від “Слуги народу” Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 179, який пізніше очолив Харківську область.