Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський і ще 27 його однопартійців внесли в парлмент законопроект, в якому пропонують скасувати будь-які штрафи за недотримання мовного законодавства.

Так, у Верховній Раді зареєстрований проект закону №4528 про внесення змін до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” про скасування заходів реагування в сфері обслуговування населення.

Серед його авторів – нардеп Максим Бужанський, відомий своєю критикою законопроекту 5670-д “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, а також Олександр Дубинський

“Друзі, з 16 січня набирає чинності норма закону про мову, згідно з яким вся сфера обслуговування, весь бізнес повинен працювати на державну мову, інакше штраф. Немаленький, до речі, до 6800 гривень. Це абсурд, бізнес зобов’язаний тільки платити податки і нічого більше , інші – регулюють ринок. Я не хочу нічого міняти по частинах в самому законі про мову, він весь кривої. Але пропоную просто скасувати ці штрафи, і вирішити це питання таким чином, а не плодити донощиків. 27 колег з фракції “Слуга народу” надали мені честь, ставши співавторами мого законопроекту, за що я їм безмежно вдячний “, – пише Бужанський в своєму Telegram-каналі.

Нардеп вважає, що не потрібно розповідати перукарям, якою мовою їм стригти, а шиномонтажникам, якою мовою міняти колесо.

“Вони заплатили податки, і більше нічим нікому не зобов’язані, крім своїх сімей. Попрошу вас, якщо ви вважаєте, що я прав, і якщо не хочете, щоб вас штрафували за використання ваших російського, румунського, угорського та польського мов, підтримати мене в цьому питанні “, – заявив він.