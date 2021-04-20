У четвер, 22 квітня, фракція "Слуги народу" збереться на засідання. На порядку денному – обговорення ситуації з підпільною вечіркою нардепа Миколи Тищенка, а також візит Євгена Шевченка до Білорусі.

Про це поінформували в пресслужбі політсили.

Засідання фракції “слуг” заплановано на 19:00 22 квітня і пройде в онлайн-режимі (у ZOOM).

На порядку денному наступні питання:

1. Обговорення кандидатури Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Як відомо, Галущенко наразі є віцепрезидентом “Енергоатому”. Обов’язки міністра енергетики України поки що виконує Юрій Вітренко.

2. Законопроєкти, які Верховна Рада планує розглянути наступного тижня.

3. Заслуховування інформації від нардепів-“слуг” Євгена Шевченка і Миколи Тищенка.

“Зокрема, фракція вимагає від Євгена Шевченка пояснень щодо його зустрічі з Олександром Лукашенком. Зазначимо, що депутат не був делегований “Слугою народу”, Міністерством закордонних справ чи Офісом президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі. Також депутати обговорять ситуацію щодо прецеденту навколо святкування дня народження дружини Миколи Тищенка”, – зазначається в повідомленні.

Так, напередодні з’явилася інформація, що, попри локдаун в Києві, народний депутат Микола Тищенко (“Слуга народу”) влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальне провадження. ЗМІ інформували, що вечірка пройшла в холі на 12 поверсі готелю Fairmont на столичному Подолі. Вчора, 18 квітня, був день народження дружини Тищенка — Алли Баранівської.

Водночас нардеп Євген Шевченко зустрівся сьогодні в Мінську з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Народний обранець заявив, що “давно мріяв” познайомитися з Лукашенком.