Про це поінформували в пресслужбі політсили.
Засідання фракції “слуг” заплановано на 19:00 22 квітня і пройде в онлайн-режимі (у ZOOM).
На порядку денному наступні питання:
1. Обговорення кандидатури Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Як відомо, Галущенко наразі є віцепрезидентом “Енергоатому”. Обов’язки міністра енергетики України поки що виконує Юрій Вітренко.
2. Законопроєкти, які Верховна Рада планує розглянути наступного тижня.
3. Заслуховування інформації від нардепів-“слуг” Євгена Шевченка і Миколи Тищенка.
“Зокрема, фракція вимагає від Євгена Шевченка пояснень щодо його зустрічі з Олександром Лукашенком. Зазначимо, що депутат не був делегований “Слугою народу”, Міністерством закордонних справ чи Офісом президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі. Також депутати обговорять ситуацію щодо прецеденту навколо святкування дня народження дружини Миколи Тищенка”, – зазначається в повідомленні.
Так, напередодні з’явилася інформація, що, попри локдаун в Києві, народний депутат Микола Тищенко (“Слуга народу”) влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальне провадження. ЗМІ інформували, що вечірка пройшла в холі на 12 поверсі готелю Fairmont на столичному Подолі. Вчора, 18 квітня, був день народження дружини Тищенка — Алли Баранівської.
Водночас нардеп Євген Шевченко зустрівся сьогодні в Мінську з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Народний обранець заявив, що “давно мріяв” познайомитися з Лукашенком.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов назвав неприпустимим підпільне святкування днів народжень у ресторанах під час карантинних обмежень. Цьому передувала інформація про святкування дня народження дружини нардепа від “Слуги народу” Миколи Тищенка.
- Раніше журналісти з’ясували, що ресторан Миколи Тищенка “Велюр”, розташований на вулиці Льва Толстого в Києві, продовжував працювати під час карантину. Журналісти зафіксували на відео, як до ресторану “Велюр” приїжджають гості й перебувають там по кілька годин. Серед гостей були народні депутати та бізнесмени.