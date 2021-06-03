Йдеться про документ № 5566, розміщений на сайті ВР.

Його ініціаторами є голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, нардепи Ірина Верещук, Мар’яна Безугла, Ольга Василевська-Смаглюк та інші.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що в Україні “ще один бебі-бум малоймовірний”, а тому “надзвичайно важливо покращити пенсійну систему у контексті підтримки матерів, щоб протистояти наслідкам демографічної ситуації, яка склалася в країні”.

Законопроєктом пропонується з 1 січня 2023 року щороку збільшувати пенсійний вік на один місяць. Таке збільшення підніме пенсійний вік в Україні до 2035 року на один рік і складатиме 61 рік.

Водночас “слуги народу” пропонують зменшити пенсійний вік на 6 місяців за умови народження дитини та її догляду до шестирічного віку. Зменшення пенсійного віку для жінок на вказаний термін буде передбачене за кожну дитину.

При цьому пенсійний вік для жінок не може бути зниженим більше ніж на три роки.

Як відомо, в Україні з 1 квітня 2021 року пенсійний вік у жінок, які народилися у період з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року, збільшився до 60 років.

Наразі пенсійний вік для жінок і чоловіків становить 60 років.