З 1 квітня 2021 року пенсійний вік у жінок, які народилися у період з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року, збільшується до 60 років.

Про це розповідають #Букви.

Українки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, зможуть вийти на пенсію у віці 59,5 років (59 років і 6 місяців). Іншим жінкам доведеться чекати до 60 років.

За новими вимогами, змінюється тривалість страхового стажу на момент досягнення пенсійного віку.

Вік виходу на пенсію Необхідний страховий стаж 60 років 28 років 63 роки 18 років 65 років 15-18 років

Варто зазначати, що у 2020 році для виходу на пенсію потрібно було пропрацювати 27 років. Тепер цю вимогу збільшили на 1 рік.

Якщо стажу не вистачає на момент досягнення 60 років, його можна докупити – один рік стажу обійдеться в 31 680 гривень (до квітня 2021 року ця сума становила 24 937 гривень).

Згідно з календарем підвищення пенсій, з 1 квітня відбудеться перерахування пенсій пенсіонерам, що працюють, з урахуванням стажу, або стажу та заробітку, набутих після 1 березня 2019 року.

Нагадаємо, що з 1 березня в Україні почався автоматичний перерахунок пенсій. Підвищені виплати отримають 8 мільйонів пенсіонерів.

Варто додати, що Кабінет Міністрів вирішив відкласти початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації по 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року. Відповідне рішення прописано у постанові уряду від 22 лютого 2021 року.