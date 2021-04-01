Про це розповідають #Букви.
Українки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, зможуть вийти на пенсію у віці 59,5 років (59 років і 6 місяців). Іншим жінкам доведеться чекати до 60 років.
За новими вимогами, змінюється тривалість страхового стажу на момент досягнення пенсійного віку.
|Вік виходу на пенсію
|Необхідний страховий стаж
|60 років
|28 років
|63 роки
|18 років
|65 років
|15-18 років
Варто зазначати, що у 2020 році для виходу на пенсію потрібно було пропрацювати 27 років. Тепер цю вимогу збільшили на 1 рік.
Якщо стажу не вистачає на момент досягнення 60 років, його можна докупити – один рік стажу обійдеться в 31 680 гривень (до квітня 2021 року ця сума становила 24 937 гривень).
Згідно з календарем підвищення пенсій, з 1 квітня відбудеться перерахування пенсій пенсіонерам, що працюють, з урахуванням стажу, або стажу та заробітку, набутих після 1 березня 2019 року.
Нагадаємо, що з 1 березня в Україні почався автоматичний перерахунок пенсій. Підвищені виплати отримають 8 мільйонів пенсіонерів.
Варто додати, що Кабінет Міністрів вирішив відкласти початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації по 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року. Відповідне рішення прописано у постанові уряду від 22 лютого 2021 року.
- В Україні з 1 січня 2021 року зріс розмір мінімальних зарплат і пенсій. Так, мінімальна зарплата з 1 січня підвищилася до 6000 гривень на місяць. З 1 січня підвищився і розмір мінімальної пенсії для частини непрацюючих пенсіонерів (до 2400 грн).