Служби таксі Bolt та Uber готові безкоштовно перевозити медпрацівників на робочі місця у період карантину в столиці.

Про це сьогодні на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє кореспондент #Букв.

“Зазначу, що служби таксі Bolt та Uber висловили готовність безкоштовно перевозити медичних працівників, які їдуть на роботу та з роботи. Сьогодні міська влада опрацьовує з головними лікарями медзакладів механізм втілення цієї ініціативи. Я вдячний соціально-відповідальному бізнесу за допомогу”, – сказав він.

Кличко додав, що міська влада також розробляє маршрути довезення до робочих місць медиків та інших фахівців, які забезпечують життєдіяльність міста.

“Це буде комунальний транспорт та транспорт підприємств, де працюють ці люди”, – пояснив він.

Крім того, мер столиці подякував киянам та мешканцям області, які самоорганізовуються та безкоштовно підвозять на своїх авто медиків на роботу.

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