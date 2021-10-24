Смерть українки Гатчінс від пострілу Болдвіна: поліція зосередилася на двох особах

Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства операторки Галини Гатчінс від пострілу актора Алека Болдвіна на знімальному майданчику стрічки “Іржа”. Наразі детально перевіряють двох людей - експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.

Про це повідомляють американські газети The New York Post, Los Angeles Times та німецький державний телерадіомовник Deutsche Welle з посиланням на звіт поліції.

Наразі слідство зосередило увагу на двох особах. Ними є реквізиторка Ганна Ґутьєррес-Рід та асистент режисера Дейв Голлс.

За версією слідства Ґутьєррес-Рід була відповідальна за зброю на знімальному майданчику, а Голлс передав Болвіну зброю, з якої було поранено режисера Джоела Соуса та операторку Галину Гатчінс. Внаслідок пострілу жінка померла.

У звіті поліції зазначається, що Голлс “не знав про те, що зброя була заряджена бойовими патронами”.

Як пише Los Angeles Times, за кілька годин до стрілянини на майданчику панувала напружена атмосфера, адже напередодні шестеро членів знімальної групи скаржилися на умови праці. Загибла українка Галина Гатчінс буда сере тих, хто вимагав кращих умов роботи.

За даними The New York Post, у день трагедії за реквізит та зброю на майданчику відповідав працівник, що вийшов на заміну замість постійного реквізитора через невдоволення серед членів команди.

“Експертку з реквізиту, що готувала зброю, яка вбила операторку у фільмі Алека Болдвіна “Іржа”, привели на тлі протесту”, – пише газета.

Відтак, постійний реквізитор у той день не працював. Газета не називає імені реквізитора, що відповідав за зброю у той день. Ймовірно, йдеться про Ганну Ґутьєррес-Рід.