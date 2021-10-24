Смерть українки Гатчінс від пострілу Болдвіна: поліція зосередилася на двох особах

Про це повідомляють американські газети The New York Post, Los Angeles Times та німецький державний телерадіомовник Deutsche Welle з посиланням на звіт поліції.
Наразі слідство зосередило увагу на двох особах. Ними є реквізиторка Ганна Ґутьєррес-Рід та асистент режисера Дейв Голлс.
За версією слідства Ґутьєррес-Рід була відповідальна за зброю на знімальному майданчику, а Голлс передав Болвіну зброю, з якої було поранено режисера Джоела Соуса та операторку Галину Гатчінс. Внаслідок пострілу жінка померла.
У звіті поліції зазначається, що Голлс “не знав про те, що зброя була заряджена бойовими патронами”.
Як пише Los Angeles Times, за кілька годин до стрілянини на майданчику панувала напружена атмосфера, адже напередодні шестеро членів знімальної групи скаржилися на умови праці. Загибла українка Галина Гатчінс буда сере тих, хто вимагав кращих умов роботи.
За даними The New York Post, у день трагедії за реквізит та зброю на майданчику відповідав працівник, що вийшов на заміну замість постійного реквізитора через невдоволення серед членів команди.
“Експертку з реквізиту, що готувала зброю, яка вбила операторку у фільмі Алека Болдвіна “Іржа”, привели на тлі протесту”, – пише газета.
Відтак, постійний реквізитор у той день не працював. Газета не називає імені реквізитора, що відповідав за зброю у той день. Ймовірно, йдеться про Ганну Ґутьєррес-Рід.
Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.
Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.
Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.
У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.
Галина Гатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.
Пізніше вона переїхала до США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й почала знімати короткометражні та документальні фільми.
Першою її великою художньою роботою був фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.
У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Гатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).
- Голлівудський актор Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті про застрелену операторку Галину Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час фільмування картини “Іржа”.
- Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час фільмування картини “Іржа”, Меттью Гатчінс заявив, що сім’я переживає величезну втрату.