У Польщі звільнили зі служби другого поліціянта, що брав участь у затриманні 25-річного українця Дмитра Никифоренка, який згодом помер.

Про це йдеться в офіційному повідомленні поліції Нижньосілезького воєводства Польщі.

Як сповіщалося, 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко помер у Вроцлаві після затримання поліцією. Слідчі підозрюють, що поліціянти перевищили повноваження. За інформацією польських ЗМІ, українця били й душили, хоча він не поводився агресивно. На нього накинулись шестеро людей, серед яких правоохоронці та працівники витверезника.

Комендант провінційної поліції у Вроцлаві звільнив вже другого поліціянта, який брав участь у затриманні, внаслідок якого помер 25-річний українець.

Наразі провадження стосується п’яти офіцерів: двох із них звільнили, щодо третього триває процедура звільнення зі служби в поліції.

Першого поліціянта звільнили 10 вересня 2021 року, другого – 24 вересня.

Комендант воєводства поліції у Вроцлаві вирішив, що “існують сумніви щодо того, чи відповідає офіцер офіційним вимогам”, передбаченим законом про поліцію і недотримання присяги поліціянта. Також йому інкримінують нереагування на невідповідні дії інших поліціянтів, які застосовували фізичну силу та гумові палиці проти громадянина України.