Про це пише пресслужба відомства.
“Причина смерті військовослужбовиці, яка померла у вівторок в Одеській області, – гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) повідомили одеські лікарі, які робили розтин померлої”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що результати розтину будуть розглянуті на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи МОЗ.
- Сьогодні вночі стало відомо, що в Одеський області померла військовослужбовиця-контрактниця. Два дні тому вона була вакцинована проти COVID-19.
- Пізніше у МОЗ заявили, що для встановлення точної причини смерті військовослужбовиці з Одеської області після того, як їй зробили щеплення вакциною Covishield, призначено судово-медичну експертизу.