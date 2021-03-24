У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що причиною смерті військовослужбовця в Одеській області, яка у вівторок померла в Одеській області після щеплення вакциною Covishield, стала гостра серцево-судинна недостатність.

Про це пише пресслужба відомства.

“Причина смерті військовослужбовиці, яка померла у вівторок в Одеській області, – гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) повідомили одеські лікарі, які робили розтин померлої”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результати розтину будуть розглянуті на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи МОЗ.