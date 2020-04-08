Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Випадки смертей зареєстровано вже в 16 областях нашої країни. Найбільше вмирають люди віком від 50 років – 84,6 %. Від 60 років – близько 60 % людей, які захворіли коронавірусною хворобою, і хвороба закінчилася летальними наслідками. Більшість померлих – це більш ніж 82 % – мали хронічні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. А у деяких людей було кілька захворювань”, – розповів Ляшко.

Згідно з даними, опублікованими Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО), ситуація по областях наступна:

• Вінницька область – 89 випадків зараження; одужав 1 пацієнт; перевіряються 200 підозр;

• Волинська область – 36 випадків COVID-19, з яких 2 летальних; 264 підозри;

• Дніпропетровська область – 41 випадок; 4 пацієнтів одужали; 156 підозр;

• Донецька область – 11 випадків, з яких 1 летальний; перевіряються 100 підозр;

• Житомирська область – 21 випадок зараження; 2 пацієнта померли; перевіряються 129 підозр;

• Закарпатська область – 43 випадки; 2 пацієнта померли; 84 підозри;

• Запорізька область – 45 випадків зараження; одужали 6 пацієнтів; 148 підозр на COVID-19 перевіряються;

• Івано-Франківська область – 198 випадків, з яких 13 летальних; одужали 7 пацієнтів; перевіряються 760 підозр;

• місто Київ – 256 випадків, з яких 5 летальних; 1613 підозр;

• Київська область – 120 випадків; 5 пацієнтів померли, 3 одужали; 608 підозр;

• Кіровоградська область – 57 випадків коронавірусу, з яких 1 летальний; 184 підозри;

• Львівська область – 36 випадків; 1 пацієнт помер, 3 одужали; 585 підозр;

• Луганська область – 3 випадки коронавірусу; 17 підозр;

• Одеська область – 32 випадки зараження; 439 підозр;

• Полтавська область – 17 випадків коронавірусу; 111 підозр;

• Рівненська область – 44 випадки; 6 пацієнтів загинули, 2 одужали; 286 підозр;

• Сумська область – 56 випадків COVID-19, з яких 2 летальних; перевіряються 160 підозр;

• Тернопільська область – 168 випадків COVID-19, з яких 3 летальних; 359 підозр;

• Харківська область – 5 випадків коронавірусу; 39 підозр;

• Херсонська область – 15 випадків COVID-19, з яких 1 летальний; 82 підозри;

• Хмельницька область – 15 випадків зараження; 56 підозр;

• Черкаська область – 80 випадків, з них 1 летальний; 249 підозр;

• Чернівецька область – 273 випадки COVID-19; 6 пацієнтів померли, 9 одужали; перевіряються 479 підозр;

• Чернігівська область – 7 випадків зараження, з них 1 летальний; 20 підозр.

Варто зазначити, що жодного випадку зараження коронавірусом досі не зафіксовано в Миколаївській області. Перший летальний випадок підтверджено у Львівській області.

Загалом діагноз підтверджено у 124 дітей (у 20 за останню добу). Особи віком від 30 років становлять 81 % від усіх пацієнтів з COVID-19.

Всього зафіксовано 52 летальні випадки від COVID-19 в Україні, з них 29 жінок і 23 чоловіків. Серед померлих частка людей у віці від 50 років становить 84,6 %.

Загалом 35 осіб вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.