У Міністерстві освіти і науки України не виключають, що в зв'язку з епідемічною ситуацією через коронавірус навчання в школах частково буде переведено в онлайн.

Про це заявив в інтерв’ю виданню LB.ua виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Він повідомив, що за три місяці “випробувального терміну”, відведеного йому на цій посаді, планує займатися питаннями організації навчального процесу в школах в умовах коронавірусу.

Шкарлет уточнив, що “діти повинні піти в школу”, в тому числі заради соціалізації.

“Я не уявляю собі, яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знов дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі”, – зазначив він.

Шкарлет додав, що в міністерстві розробляють “запасні варіанти” на випадок погіршення епідемічної ситуації.

“Можливо, буде змішана форма відвідування школи – частково офлайн, частково онлайн. Можливо, будуть діти по змінах ходити. Потрібно напрацювати матеріали не лише безпечності санітарних умов, а ще й умов навчання для того, щоб діти отримували соціалізацію”, – наголосив він.

Шкарлет також висловив думку, що якщо в країні буде тільки дистанційне навчання, це буде означати “соціальне сирітство”.

“Я спілкувався за цей час з величезною кількістю батьків, які наполегливо звертають увагу на те, що дистанційна освіта – це не зовсім освіта. Якщо в родині один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша школа, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звісно, батьки повинні сидіти з дитиною, але їм треба ще заробляти на життя. Це є величезна соціальна проблема. Якщо в нас буде тільки дистанційне навчання – буде соціальне сирітство”, – вважає в.о. міністра.