У Кабінеті Міністрів ще не прийняли рішення стосовно того, чи почнеться 1 вересня новий навчальний рік.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” розповіла тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Вона пояснила, що поки складно спрогнозувати – що буде з епідеміологічною ситуацією навколо коронавірусу в серпні/вересні, тому незрозуміло, коли почнеться навчальний рік.

При цьому, в МОН продовжують удосконалювати дистанційну форму навчання, щоб, якщо буде така необхідність, використовувати її в подальшому.

“Усередині Кабміну немає такого рішення (чи почнеться навчальний рік 1 вересня, – ред.). Поки що адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Як буде розвиватися епідемічна ситуація, важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулися до школи. Але щоб умови навчання в школі були безпечними. Тому зараз ми готуємося до проведення ЗНО та вступної кампанії. Наша основна задача – це збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу”, – пояснила Мандзій.

Вона підкреслила, що суть школи в тому, щоб зберегти “живе спілкування”, а дистанційна форма цього не замінить.

У МОН, спільно з МОЗ, до кінця червня підготують додаткові протоколи, які будуть визначати заходи безпеки в закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня.

“Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл почнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу з 17 вересня. Ми передбачили коригуючий навчання в наступному році, щоб кожен учитель зрозумів, як освоїли матеріал його учні”, – зробила акцент Мандзій.