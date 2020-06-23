Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” розповіла тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Вона пояснила, що поки складно спрогнозувати – що буде з епідеміологічною ситуацією навколо коронавірусу в серпні/вересні, тому незрозуміло, коли почнеться навчальний рік.
При цьому, в МОН продовжують удосконалювати дистанційну форму навчання, щоб, якщо буде така необхідність, використовувати її в подальшому.
“Усередині Кабміну немає такого рішення (чи почнеться навчальний рік 1 вересня, – ред.). Поки що адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Як буде розвиватися епідемічна ситуація, важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулися до школи. Але щоб умови навчання в школі були безпечними. Тому зараз ми готуємося до проведення ЗНО та вступної кампанії. Наша основна задача – це збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу”, – пояснила Мандзій.
Вона підкреслила, що суть школи в тому, щоб зберегти “живе спілкування”, а дистанційна форма цього не замінить.
У МОН, спільно з МОЗ, до кінця червня підготують додаткові протоколи, які будуть визначати заходи безпеки в закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня.
“Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл почнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу з 17 вересня. Ми передбачили коригуючий навчання в наступному році, щоб кожен учитель зрозумів, як освоїли матеріал його учні”, – зробила акцент Мандзій.
- Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників шкіл цього року планується до проведення з 25 червня по 17 липня. У Міністерстві освіти й науки України уже оприлюднили дати проведення основної сесії ЗНО у 2020 році.
- Міністерство освіти і науки України перенесло на місяць терміни вступної кампанії через спалах коронавірусу і карантин. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня. Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня.