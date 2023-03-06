За результатами дослідження, собаки, які живуть в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, мають унікальну генетичну структуру: вони відрізняються від тварин, які проживають в інших частинах світу.

Про це інформує Insider.

У ході дослідження вчені проаналізували генетичну структуру 302 собак, які представляють три різні породи безпритульних псів. Дослідники порівнювали тварин, які живуть в межах електростанції, на відстані приблизно 14 км та 45 км від АЕС.

Зазначено, що команда дослідників провела генетичний аналіз, який виявив, що собаки, які живуть у 14-кілометровій зоні відчуження, “генетично відрізняються” від тих, які живуть далі від епіцентру катастрофи. Хоча ці результати не показують, що радіація спричинила ці генетичні відмінності, дані можуть допомогти краще зрозуміти довгострокові наслідки радіаційного опромінення.

За словами вчених, розрізнити, які генетичні зміни спричинені радіацією, а які — “іншими факторами впливу” буде складно. Співавторка дослідження та генетик Елейн Острандер сказав, що зразки ДНК собак дуже цінні, оскільки вони часто живуть у тих же місцях, де і люди.