Ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль створював агентурну мережу, щоб полегшити захоплення українських об'єктів та територій. Зокрема і Чорнобильську АЕС (ЧАЕС).

Про це йдеться у розслідуванні міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Коли 24 лютого 2022 року російські армійці підійшли до ЧАЕС, вони зіштовхнулись з українськими військовими, які повинні були захищати об’єкт.

Однак менш ніж через 2 години 169 бійців Нацгвардії України склали зброю і РФ вдалось захопити ЧАЕС: сховище ядерних матеріалів та ключовий плацдарм для наступу на столицю України Київ.

Розслідування Reuters показало, що успіх Росії в Чорнобилі не був випадковістю, а частиною тривалої операції Кремля з проникнення секретних агентів в українську державу.

П’ять осіб, які обізнані з підготовкою Кремля до повномасштабної війни, сказали, що в оточенні президента РФ Володимира Путіна вважали, що за допомогою цих агентів Росії знадобляться лише невеликі військові сили, які за кілька днів змусять адміністрацію президента України Володимира Зеленського піти у відставку, втекти або капітулювати.

Завдяки інтерв’ю з десятками офіційних осіб у Росії та Україні, перегляду українських судових документів та заяв слідчих, пов’язаних з розслідуванням поведінки людей, які працювали на Чорнобильській АЕС, Reuters встановив, що деталі захоплення Чорнобильської АЕС.

За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, на момент повномасштабного вторгнення у Росії були агенти в українському секторі оборони, безпеки та правоохоронних органів. Він відмовився назвати імена, але сказав, що таких зрадників потрібно “нейтралізувати “за будь-яку ціну”.

Чорнобильська АЕС – величезний об’єкт. Гігантська сталева конструкція оточує реактор № 4, точку катастрофи 1986 року. На думку західних військових аналітиків, російські військові планувальники вважали контроль над Чорнобилем стратегічно важливим, оскільки він знаходився на найкоротшому шляху для їх наступу на Київ.

Джерело, яке безпосередньо знайоме з планом вторгнення, повідомило, що в листопаді 2021 року Росія почала надсилати в Україну агентів під прикриттям, які мають налагодити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку Чорнобильської АЕС. Мета агентів полягала в тому, щоб не було збройного опору, коли сюди ввійдуть російські війська. Джерело повідомило, що Чорнобиль також служив пунктом видачі документів зі штаб-квартири СБУ. За оплату українські чиновники передавали російським шпигунам інформацію про військову готовність України.

Одним із підозрюваних українською прокуратурою та слідчими у допомозі російським військам є 47-річний Валентин Вітер, полковник СБУ. На момент російського вторгнення Вітер був заступником гендиректора заводу, відповідальним за його захист.

Валентин Вітер отримав посаду начальника охорони в ЧАЕС у середині 2019 року. 18 лютого – за шість днів до російського вторгнення – він пішов на лікарняний через респіраторне захворювання.

У заяві слідству Вітер повідомив, що вранці 24 лютого перебував у своєму домі у Києві. Він зателефонував керівнику підрозділу Чорнобильської Нацгвардії, який перебував на його посту. На той час люди на заводі знали, що колона російської бронетехніки прямує до них.

Вітер, за його свідченнями, сказав командиру російською: “Пощади своих”. Вітер не мав офіційної влади над Національною гвардією, і агентство Reuters не змогло визначити, чи дослухався командир до слів Вітера, коли підрозділ здався після переговорів з російськими загарбниками. У заяві Нацгвардії вказано, що командиром підрозділу є Юрій Піндак.

Коли російські солдати відступили з Чорнобиля після 36-денної окупації, вони взяли Піндака та більшу частину його підрозділу у полон. Україна каже, що охоронці утримуються в Росії чи Білорусі. Російські офіційні особи не коментували місцезнаходження підрозділу.

Державне бюро розслідувань проводить перевірку щодо порушення закону Нацгвардією, склавши зброю, повідомив Юрій Фомічов, мер Славутича, де проживає більшість чорнобильців. Фомічов сказав, що йому невідомо, щоб комусь висунули звинувачення. Держбюро розслідувань не відповіло на запитання Reuters з цього приводу.

У Нацгвардії відмовилися коментувати дії окремих командирів і військовослужбовців підрозділів із захисту Чорнобиля.

“Бої на території ядерних об’єктів заборонені Женевською конвенцією”, – йдеться у їхньому повідомленні.

Стаття 56 додаткового протоколу до Женевської конвенції говорить про те, що атомні електростанції та інші небезпечні установки не повинні піддаватися нападу.

Валентин Вітер був заарештований на заході України і зараз перебуває там у СІЗО за підозрою у самовільній відсутності. Виписка з судового реєстру, з якою ознайомилося Reuters, свідчить, що правоохоронці розпочали повторне розслідування щодо Вітера за підозрою в державній зраді через “умисне сприяння військовим формуванням країни-агресора — Російської Федерації — у проведенні підривної діяльності проти України”. Однак доказів його зв’язку з російськими спецслужбами поки що не знайдено.

Вітер заявив у судових заявах, що втік з Києва заради безпеки своєї сім’ї через два дні після захоплення Чорнобиля, але намагався підтримувати зв’язок із колегами на станції.

Ступінь проникнення Росії в Чорнобиль привернув увагу української влади до СБУ, агентства, в якому працював Вітер, повідомили джерела. Зокрема, військові прокурори у справі Вітера зацікавлені в його зв’язку з колишнім українським чиновником Андрієм Наумовим.

Раніше він був посадовцем української прокуратури, а у 2018 році Наумов був призначений керівником державного підприємства COTIZ, що відповідає за управління майном зони радіоактивного відчуження навколо Чорнобиля.

Після перебування в Чорнобилі Наумов був призначений начальником департаменту внутрішньої безпеки СБУ, відділу, який розслідує справи інших офіцерів, підозрюваних у злочинній діяльності. Минулого року відомство заявило, що запобігло замаху на Наумова іншими співробітниками СБУ. Пізніше Наумова було звільнено з посади начальника управління, повідомляє українське ЗМІ та джерело в правоохоронних органах.

За словами представника правоохоронних органів, Наумов зник незадовго до вторгнення. Зрештою він опинився в Сербії в червні. У заяві поліції Сербії, опублікованій 8 червня, йдеться, що поліція та антикорупційні агенти заарештували громадянина України за ініціалами “А.Н.” на кордоні з Північною Македонією. Він намагався потрапити до Північної Македонії з Сербії. Посол України в Сербії Володимир Толкач публічно підтвердив, що заарештований – Наумов.

Державне бюро розслідувань підтвердило повідомлення місцевих ЗМІ про те, що веде досудове розслідування щодо Наумова за державну зраду. У ньому повідомили, що перевіряють, чи збирав Наумов під час роботи на станції, а потім у СБУ інформацію про стан безпеки на Чорнобильській АЕС і передавав її іноземній державі. У заяві не повідомляється, які підстави підозрювати, що він передавав секрети, чи є конкретні докази, що пов’язують його з Росією.

Ще 31 березня президент Зеленський своїм указом позбавив Наумова звання бригадного генерала. Того ж дня президент України в емоційному зверненні заявив, що Наумов та ще один генерал СБУ є “зрадниками”, які порушили присягу на вірність Україні. Однак Зеленський не згадав про Чорнобиль.