Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги передано з власності Автономної Республіки Крим у державну власність України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідну постанову підтримав уряд України. Відтак це рішення дає можливість захистити порушені права громади Православної церкви України на Кримському півострові. Собор буде переданий у безоплатне користування Кримської єпархії ПЦУ, а після деокупації півострова – повернеться у власність церкви.

У відомстві зазначили, що відповідна постанова була ухвалена на виконання рішення парламенту. А саме – постанови Верховної Ради України “Про деякі питання захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України) та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги”.

Постанова стала відповіддю на дії окупаційної влади Російської Федерації щодо “передання” вказаного майнового комплексу у власність її незаконних органів.

Довідково. Кримська єпархія — єпархія Православної церкви України на територіях Автономної Республіки Крим та Севастопольської міськради. Єпархіальний центр — місто Сімферополь. Правлячий архієрей — митрополит Климент (Кущ).18 березня 2014 року архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (УПЦ КП) в ефірі 5 каналу повідомив, що разом з озброєними активістами у Перевальне, приїхав з Севастополя священик Московського патріархату, вони почали робити опис майна та “попередили, що як тільки українські військові покинуть Перевальне, ця церква, на території військової частини (Храм Покрови пресвятої Богородиці), буде належати Московському патріархату”.

23 липня 2020 року Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту в день 20-річчя його архієрейської хіротонії російські окупанти вручили постанову про знесення храму в Євпаторії. Посол США в ОБСЄ розкритикував рішення окупаційної влади Криму про демонтаж храму ПЦУ. Також низка правозахисних організацій зробили заяву з приводу знищення Православної церкви України у Криму. Водночас Митрополит Епіфаній засудив дії окупаційної російської влади в Криму, а Митрополит Олександр (Драбинко) закликав дати адекватну відповідь «духовному тероризму» в Криму. Також виступили проти і представництво президента України в Криму.

4 серпня 2020 року Верховний суд Російської Федерації відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з кафедрального собору в окупованому Сімферополі.