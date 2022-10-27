Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна повідомив в.о. очільника СБУ Василь Малюк.
За його словами, загроза ворожого впливу в діяльності УПЦ МП дійсно існує. Однак, додав Малюк, СБУ може своєчасно вплинути і задокументувати ці загрози.
В.о. голови Служби безпеки зауважив, що УПЦ МП є ідеальним середовищем для функціонування ворожих агентів.
“Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно”, – запевнив він.
Як приклад Василь Малюк навів нещодавнє затримання священнослужителя на Вінниччині, “який є одногрупником Гундяєва (очільник РПЦ патріарх Кирило – ред.) та постійно комунікував із ФСБ”.
“Виявлено підтверджувальні матеріали, зокрема переписку у месенджерах”, – додав в.о. голови СБУ.
Він також повідомив, що з початку повномасштабного російського вторгнення відкрито 23 кримінальних провадження щодо священнослужителів УПЦ МП, а ще 33 є підозрюваними – “від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах”.
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