У Службі безпеки України наголосили, що розуміють всі можливі загрози діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а тому ретельно відпрацьовують цей напрям.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна повідомив в.о. очільника СБУ Василь Малюк.

За його словами, загроза ворожого впливу в діяльності УПЦ МП дійсно існує. Однак, додав Малюк, СБУ може своєчасно вплинути і задокументувати ці загрози.

В.о. голови Служби безпеки зауважив, що УПЦ МП є ідеальним середовищем для функціонування ворожих агентів.

“Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно”, – запевнив він.

Як приклад Василь Малюк навів нещодавнє затримання священнослужителя на Вінниччині, “який є одногрупником Гундяєва (очільник РПЦ патріарх Кирило – ред.) та постійно комунікував із ФСБ”.

“Виявлено підтверджувальні матеріали, зокрема переписку у месенджерах”, – додав в.о. голови СБУ.

Він також повідомив, що з початку повномасштабного російського вторгнення відкрито 23 кримінальних провадження щодо священнослужителів УПЦ МП, а ще 33 є підозрюваними – “від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах”.